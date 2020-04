Simen Spieler Nilsen var en del av de norske lagtempolaget som gikk inn til OL-gull i Pyeongchang i 2018. Sverre Lunde Pedersen og Håvard Bøkko var også med på laget.

– Jeg har valgt å legge skøytene på hylla nå foran kommende sesong. Det er trist og litt vemodig å måtte gi seg etter to skadepregede sesonger, men jeg sitter igjen med utallige gode minner og OL-gullet med en fantastisk gjeng troner øverst! Det er en tid for alt og nå starter et nytt og spennende kapittel uten 200 reisedøgn, skriver han på Facebook.

Nilsen var uheldig i sesongoppkjøring og skadet ryggen i en sykkelvelt i Inzell i september. Han fikk konstatert tre små brudd i ryggen. Også Lunde Pedersen var innblandet i uhellet, men Fana-løperen slapp lettere unna.

Lunde Pedersen gikk inn til sølvet under allround-VM i Vikingskipet i mars.

(©NTB)