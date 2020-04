Norsk fotballpioner bodde her for 100 år siden – nå er den utrolige villaen til salgs

– Den perfekte kjøper er noen som kan ta vare på huset og utvikle det videre. Det beste er jo om de som kjøper det setter pris på det vi har laget og forstår verdien av det. Vi kan selvfølgelig ikke bestemme hva neste eier skal gjøre med huset, men håpet er at noen tar det videre i den samme ånden, sier Sekse.

Forvald-boligen ligger på Skotfoss i Skien kommune. I bakgrunn ser du Skotfoss Bruk. Foto: Advokatfirmaet Siri K. Karlsen AS

Boligen selges møblert. Den ble lagt ut for salg på langfredag, og fikk på bare noen dager over 37.000 klikk på Finn-annonsen.

– Normalt er det veldig bra hvis en bolig har 10.000 klikk på Finn, så dette er veldig morsomt, sier advokat og megler Siri Kristin Karlsen i Advokatfirmaet Siri K. Karlsen AS.

– Dette er ikke et vanlig salg, for kjøperen må ha en spesiell interesse for det historiske. Det er veldig mange nysgjerrige som synes det er gøy med flott interiør, men det blir spennende når vi finner kjøperen som har lidenskap for huset, sier Karlsen.

Megleren forteller at annonsen har skapt stort engasjement. Hun har mottatt flere hyggelige e-poster fra folk som bare vil si at de synes det er gøy å se et slikt hus.

– På mine åtte år i bransjen har jeg aldri vært borti eller hørt om en bolig som har hatt så stor interesse før, sier Karlsen.