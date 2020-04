I denne kofferten skjulte hippie-guruen sitt livs mørkeste hemmelighet

I avhør sier han at han er skråsikker på at CIA står bak drapet, og at de har plantet liket i leiligheten hans fordi de ikke liker at han sitter på hemmelig informasjon om blant annet hemmelige våpen, hjernekontrollerende teknologi og UFO-er.

– Når du er i min situasjon og har store krefter som jobber mot deg, er det veldig vanskelig, sier han.

The Unicorn Killer

Drapet vekker stor oppsikt i USA, og han får kallenavnet «The Unicorn Killer».

Avisene skriver spalte opp og ned om den karismatiske kjendis-yndlingen og hippieguruen som er mistenkt for å ha drept en ung, uskyldig kvinne som ville forlate ham.

TATT: Ira Einhorn på politiets arrestasjonbilder. Foto: Politiet

I pressen får Einhorn støtte av flere av sine berømte venner, som nekter å tro at hippieguruen deres har drept noen.

En av vennene, styrtrike Barbara Bronfman, betaler kausjonen hans på 400.000 kroner.

Han blir løslatt – og forsvinner.

Bare dager før rettsaken mot ham skal starte i 1981, er Einhorn som sunket i jorda.

Avisene skriver at han har forlatt USA og skjuler seg i Europa.

Samtidig som han er etterlyst av Interpol, fortsetter rettssaken uten ham.

I vitneboksen blir han forsvart av sine mange innflytelsesrike venner, deriblant en prest, en advokat, en skuespiller, en økonom og lederen for et stort telefonselskap.

Alle sier det samme; at Einhorn er «flower power» og aldri kunne drept verken dyr eller mennesker.

KJEMPER: Ira Einhorn avbildet i 2000 under en pressekonferanse i Bordeaux, hvor han argumenterer for hvorfor han ikke skal bli utlevert. Foto: Bob Edme/AP

Ekskjærester på sykehus

Men, i vitneboksen står også to tidligere venninner av Einhorn, som sier at han ba dem om hjelp til å kvitte seg med amerikakofferten.

– Jeg har store, store problemer. Jeg har en amerikakoffert som har veldig, veldig verdifulle dokumenter i seg. Det er dokumenter som tilhører russerne, og jeg må bli kvitt det, skal han ha sagt til kvinnene.

Kvinnene sier at de reagerte på forespørselen og sa nei til å hjelpe ham.

Senere forteller to av Einhorns ekskjærester at de endte opp på sykehus etter at de forsøkte å gjøre det slutt med ham. Den ene kvinnen sier at hun nesten ble kvalt av ham. Den andre kvinnen sier at han knuste ei Cola-flaske i hodet hennes.

I 1993 blir Einhorn dømt til livstid for drapet, men det store spørsmålet er:

Hvor er han?

Sex med 1800 kvinner

Vi går tilbake til 1972, når Holly Maddux flytter fra Tyler i Texas til kvinnecolleget Bryn Mawr College i Pennsylvania for å studere kunst.

Etter å ha fullført utdannelsen, sliter hun med å få endene til å møtes. Hun bytter ifølge Time jobber og kjærester hyppig, og føler seg rotløs og forvirret.

FLYTTET: Holly Maddux flyttet til Pennsylvania for å studere på denne skolen, Bryn Mawr College. Foto: Bryn Mawr College

En kveld møter hun Ira Einhorn på bistroen La Terrasse, og de innleder et forhold.

Hun tar regningen hans den kvelden, og Holly skal snart erfare at det alltid er hun som må ta regningen.

Hun tror at Einhorn, som skryter hemningsløst av at han har hatt sex med rundt 1800 kvinner, er hennes store redning.

– Han var hjerne, ikke hjerte. Sex var en avhengighet for Ira. Var han interessert i en kvinne, var hun det eneste som fantes. For mange kvinner var det smigrende å få all denne oppmerksomheten fra Ira Einhorn, og det ville være lett å bukke under, sier Einhorns tidligere kamerat George Keegan til Time.

SATT STILLE: Holly Maddux ønsket tidlig å forlate Ira Einhorn, men var redd for konsekvensene. Foto: Tyler Morning Telegraph Files

Han forteller at Einhorn ofte var utro mot Holly, og nevner en fest de tre var på, hvor Einhorn ba Keegan om å kjøre Holly hjem fordi han skulle dra hjem til en annen kvinne.

– Holly bare satt der, helt stille. Hun fant seg i det, og det gjorde dessverre vi også, sier Keegan.

Manipulerende og voldelig

Holly Maddux skjønner at det bak Einhorns sjarmerende ytre, skjuler seg en mørk og problematisk side.

Han blir manipulerende og voldelig, og vennene og familien hennes blir svært bekymret.

Snart har Holly brukt opp alle sparepengene sine på å betale for Einhorns ekstragavante livsstil.

– Hun gikk på jobb med en blåveis og blåmerker på halsen og armene. Du må ha et ønske om å skade noen for å påføre dem slike skader, sier Holly Maddux venninne Meg Wakeman til ABC News.

Trues via telefon

I 1977 forteller Holly venninnene sine at hun ikke orker mer. Hun er lei av trusler, vold og utroskap. Hun har falt for en annen mann, og drar til New York.

Hun gjør det slutt med Einhorn via telefon, og han reagerer med å skjelle henne ut, og truer med å kaste alle tingene hennes ut på gata.

KJEMPER: Ira Einhorns kone Annika Flodin viser frem en faksutskrift som viser folks støtte til Einhorn under en pressekonferanse i Bordeaux 3. mars 2000. Foto: Bob Edme/AFP

9. september 1977 drar Holly til Einhorns leilighet for å hente tingene sine, i frykt for at de blir kastet ut.

I leiligheten blir hun mishandlet, drept, begravd under aviser og skumplast, og låst inn i et skap.

Leier privatetterforskere

To uker etter forsvinningen melder foreldrene hennes, Frank og Elizabeth Maddux, henne savnet.

Holly Maddux er vanligvis svært pliktoppfyllende, og det går sjeldent lang tid mellom hver gang de prater sammen.

Når politiet spør Ira Einhorn om hvor Holly er, trekker han på skuldrene.

Han sier at hun at hun gikk på butikken for å kjøpe tofu og spirer, og deretter bare forsvant.

Fred og Elizabeth Maddux nekter å tro på forklaringen, og hyrer inn privatetterforskere. Einhorn nekter å samarbeide med dem, og forklarer dette med at Maddux-familien aldri har likt ham noe særlig.

LANG KAMP: Holly Maddux' etterlatte viser frem bilder av henne i rådhuset i Bordeaux mens Ira Einhorn er på frifot i Frankrike. Foto: Derrick Ceyrac/AFP

« Blodgurglende skrik»

Under en spørrerunde i nabolaget, forteller studenten i leiligheten under Einhorn at han hørte et «blodgurglende skrik» og bankelyder en sen høstkveld i 1977.

Han sier at det ofte var bråk i studentblokka og at han derfor ikke fattet noe mistanke.

Først da studentblokka begynte å stinke og det han kaller «uklar, mørkebrun væske» begynte å sive ned gjennom taket hans, ble han urolig.

Han forteller at han ringte en rørlegger for å fikse problemet, men han kom ingen vei ettersom Einhorn nektet å gi rørleggeren tilgang til stedet rørleggeren mente lekkasjen kom fra – det store skapet ved soverommet hans.

Etterforsker: – Grøsserhistorie

– Dette er som en Alfred Hitchcock-historie, sier Mike Chitwood til Time.

Det er Chitwood som leder den private etterforskningen, og som får etterforskerne til å ta seg inn i Einhorns leilighet med et kubein.

Han forteller at privatetterforskerne saumfarer leiligheten mens Einhorn står i bakgrunnen og observerer dem.

Einhorn er ifølge etterforskernes rapport iskald når de oppdager det ille tilredte liket i kofferten.

Interpol i hælene

Einhorn forlater landet så fort han er løslatt mot kausjon, og ifølge ABC News har han fått økonomisk hjelp av de rike vennene sine til å kjøpe flybilletter.

Med Interpol, privatetterforskere og amerikanske medier i hælene, drar han fra fra land til land som ikke har utleveringsavtale med USA.

Han flykter til et nytt land så fort han skjønner at noen er på sporet av ham, og drar fra Irland til England og Danmark, og ender til slutt opp i Frankrike hvor han gifter seg med svenske Annika Flodin.

Søknad får alarmen til å gå

Interpol blir tipset om at Flodin er Einhorns nye kone. Alarmen går når Flodin søker franske myndigheter om å få førerkort i landet.

Hun har oppgitt adressen hun bor på sammen med Einhorn, og dermed vet Interpol hvor rømlingen befinner seg.

Men, de kan ikke ta ham. Gang etter gang forsøker amerikanske myndigheter å få Einhorn utlevert, men til ingen nytte.

Ettersom amerikanske myndigheter dømte Einhorn for drapet uten at han var til stede i rettsalen, mener Frankrike at menneskerettighetene hans ble brutt. De vil ikke sende ham tilbake til det de mener er en dødsdom.

Mens USA jobber på spreng for å få ham utlevert, spankulerer Einhorn under pseudonymet «Eugène Mallon» gatelangs i Champagne-Mouton med vin og frukt i handleposen. Han har foreløpig ingen grunn til å frykte at han blir tatt.

PÅ HANDLETUR: Ira Einhorn og kona Annika Flodin på handletur i Champagne-Mouton i desember 1997 etter at Frankrike nok en gang har nektet å utlevere ham til USA. Foto: Bob Edme/AP

Blir konfrontert av reporter

ABC News-reporter Connie Chung sporer opp Einhorn og kona i en ombygget vindmølle, og spør ham om hvorfor han ikke drar hjem og gjør opp for seg.

– Jeg følte at jeg ikke kom til å få en rettferdig rettergang, og jeg følte at jeg kom til å bli her. Så, jeg tok et valg, svarer han.

Flodin forsvarer ham, og sier at han ikke er typen som stikker av hvis han er skyldig i noe.

I intervjuet påstår Einhorn at han tok godt vare på Holly Maddux, og hevder også at han var monogam så lenge forholdet varte.

– Jeg ble umiddelbart tiltrukket av henne. Hun hadde en merkelig, fortapt kvalitet over seg, og jeg samlet trolig på fortapte folk den gang, sier han.

Fornøyd med dommen i USA

Han sier at han er fornøyd med at han ble dømt i USA uten å være til stede i rettssalen, slik at Frankrike nekter å utlevere ham.

FÅR BLI: Ira Einhorn blir fraktet inn i retten i Bordeaux etter at USA nok en gang har krevd at han blir utlevert. Like etter er han en fri mann igjen. Foto: Francois Guillot/AFP

– Jeg kan ha tjent på det, det er det ingen tvil om. Jeg synes at det er ironisk. Noen ganger er livet slik, sier han.

Han og kona blir flere ganger fotografert sammen på restauranter i byen, hvor de drikker vin og skåler.

Andre ganger blir han observert tuslende rundt alene gatelangs med hendene i lomma.

Vedtar ny lov

Einhorn tror at han har sluppet unna, men i januar 1998 vedtar Pennsylvania en ny lov som gir han rett til en ny rettssak.

I USA har man en såkalt Double Jeopardy Clause, som forbyr noen å bli tiltalt to ganger for samme forbrytelse.

Pennsylvania vedtar også at Einhorn ikke kommer til å bli dømt til døden, i håp om at dette får Frankrike til å utlevere ham.

I 1999 avgjør franske dommere at han kan bli utlevert. Einhorn svarer på avgjørelsen med å kutte seg i strupen med en kjøkkenkniv.

FNs menneskerettighetsdomstol i Strasbourg ber derfor om at Frankrike utsetter utleveringen én uke. Etter at de har forsikret seg om at Einhorn er i stand til å reise og at han ikke venter en dødsdom, er alt klart.

SEIER TIL USA: Ira Einhorn blir i 2001 fraktet ut av huset sitt i Champagne-Mouton etter at Frankrike har godtatt å utlevere ham. Foto: Bob Edme/AP

Tror han er Gud

Etter mer enn 16 år på flukt, blir Ira Einhorn pågrepet hjemme i Champagne-Mouton 19. juli 2001.

Dagen etter blir han fraktet med privatfly fra Charles de Gaulle internasjonale lufthavn i Paris til Pennsylvania.

Der venter nok en rettssak på ham.

UTLEVERT: Et privatfly som skal frakte Ira Einhorn fra Frankrike til USA avbildet få minutter før avgang på Charles de Gaulle internasjonale lufthavn 20. juli 2001. Foto: Laurent Emmanuel/AP

Overrasket over funnet i skapet

I 2002 starter rettsaken mot den tidligere hippieguruen, som fortsatt stiller seg undrende til drapstiltalen.

Han forklarer at Holly Maddux riktignok hadde klaget på hans store kvinnelyst, men sier at han ikke drepte henne av den grunn.

BITER NEGLER: Ira Einhorn avbildet under en pressekonferanse i Champagne-Mouton i juli 2001, hvor han forsøker å stanse utleveringen av seg selv. Foto: Bob Edme/AP

– Jeg ble overrasket da liket ble funnet i skapet mitt, påstår han.

Denne gangen er det ingen kjendisvenner som tar ham i forsvar, og det er ikke lenger noen i salen som tror på hans forklaring.

Han blir dømt til livstid i fengsel, og dommer William J. Mazzola kaller ham en «intellektuell dilettant som bare utnyttet folk».

Narssisistisk posør

I 2002 gir Einhorn et sjeldent intervju til Inquirer.

I intervjuet sier han at han føler seg ubetydelig nå som han er fengslet.

– Jeg er en paria. Når du er i fengsel, er det som om du ikke lenger eksisterer, sier han.

Paria er navnet på de såkalte kasteløse hinduene i Sør-India.

I artikkelen blir Einhorn beskrevet som gammel, sliten og selvmedlidende.

«For en narsissistisk posør som Einhorn, er det å være irrelevant en straff som er mer grusom og uvanlig enn døden», kommenterer journalisten.

Einhorn sier at han slår ihjel tiden i fengselet ved å skrive erotiske noveller, og deretter skryter han av sin «erotiske energi» som på 70-tallet ga ham sex med omtrent 1800 kvinner.

– Arrogant drittsekk

I intervjuet med Time, sier også Einhorns tidligere kamerat George Keegan at Ira Einhorn følte seg verdiløs uten oppmerksomheten.

Da Einhorn var tiltalt for drapet og viste seg utendørs, krysset hans tidligere venner gata for å unngå kontakt.

– Vi gikk nedover gata sammen. Folk som tidligere kom bort og klemte Ira, krysset gata og unngikk øyekontakt. Han så på meg, var trist, og sa: «Jeg kommer ikke til å klare å være Ira Einhorn nå». Det var da jeg innså at han bare var en egenrådig, arrogant drittsekk, sier han.