Endringen ble bestemt torsdag av Det europeiske håndballforbundet (EHF). Dette skjer etter at de oppsatte datoene i august ikke lenger anses som aktuelle på grunn av koronapandemien.

Final Four-arrangementet går 28. og 29. desember i Köln. Det er en mandag og en tirsdag.

Der vil fire lag delta. Det skal spilles semifinaler, finale og kamp om tredjeplassen. Før det må to cuprunder gjennomføres i løpet av høsten.

Rett etter mesterligaens avslutning kommer så VM i Egypt.

Norges største håndballstjerne, Sander Sagosen (24), er lite fornøyd med avgjørelsen.

– Det er merkelig. Det bare skyver problemet inn i neste sesong. Verden er i en unik situasjon. Idretten lider av det, vi lider av det, poenget er at noe må vike. Alt som skulle bli spilt kan ikke bli flyttet inn i neste sesong. Kampantallet vil om ikke dobles, så bli vesentlig mer neste sesong. Vi skal spille hjemlig liga og cup, europacup, forrige sesongs Final Four, neste sesongs Final Four, VM og kvalik-kamper med landslaget. Det tar jo nesten tre minutter å bare ramse opp alt, sier en engasjert Sagosen til TV2.

Håndballspillerne har de siste sesongene jobbet hardt for å redusere kampbelastningen. Nå blir den antagelig verre enn noensinne.

– Burde Champions League blitt kansellert?

– Ja, noe må vike. Alle kan ikke stå på kravene. Det er spillerne det går utover. Final Four er jo den store pengemaskinen. Det har jeg respekt for, men de må se det store bildet også. alle i samfunnet lider tap nå. Situasjonen kan være like usikker til høsten, sier Sagosen, som nylig ble seriemester med PSG i Frankrike ettersom sesongen ble stoppet.

– Tror du at bekymringene blir hørt?

– Jeg har ikke kjempetro på det. EHF er ikke kjent for å lytte til spillerne.

Kan møte gamleklubben

Omberammingen gjør at det ikke er usannsynlig at Sander Sagosen kommer til å spille mot sin nåværende klubb Paris St. Germain i sluttspillet. Sagosen skifter arbeidsgiver til Kiel i sommer.

Begge disse lagene er ventet å kvalifisere seg til Final Four. I så fall vil Sagosen kunne senke PSG i samme mesterligautgave som den han har bidratt med å sende franskmennene til sluttspillet i.

– Det er også en grunn til at jeg mener det burde bli avlyst. Nå får jeg ikke fullført det jeg har vært med å kjempe med PSG om, så skal jeg inn i et annet lag der jeg ikke har vært med på deres fight så langt, sier den avtroppende PSG-stjernen, som nå trener i Oslo.

Kvinnenes mesterliga-finalehelg er omberammet til 5. og 6. september og som vanlig lagt til Budapest. EHF vil i løpet av kort tid ta stilling til eventuelle nye datoer også for dette arrangementet.