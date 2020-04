Spania har tredje flest døde i verden – Barcelona fylles opp av lik

Artikkelen fortsetter under bildeserien.

^

Spanske myndigheter mener at smittetoppen er nådd, og har den siste uken begynt å lette på restriksjonene. Til tross for den forsiktige optimismen, fortsetter likene å ankomme parkeringshuset i Barcelona.

Mens byens krematorium opererer døgnet rundt, er behovet fortsatt så stort at myndighetene har vurdert å plassere avdøde i midlertidige massegraver.

Hjerteskjærende hverdag

Også selve begravelsene rammes av koronakrisen. Myndighetene har avgjort at kun tre personer kan delta under seremonien. Fernández forteller om hjerteskjærende øyeblikk hvor pårørende ber om å få åpne kisten for å bekrefte at det faktisk er deres familiemedlem som ligger der.

– Det knuser hjertet vårt når vi må si «Nei. det kan vi ikke». Vi forklarer at dette er for å bremse spredningen av viruset, men det er vanskelig å akseptere, sier Fernández.

Begravelsesagenten vet hvor vanskelig er å bli nektet et siste farvel. Konens bestemor mistet livet som følge av viruset, og ingen fikk se liket. Omringet av kister forsøker Fernández så godt han kan å fokusere på jobben.

– Vi forholder oss til døden hver dag, og derfor er det noe vi er vant til. Men når du stopper opp og innser at hver kiste inneholder en person, en familie en historie... Da treffer det deg, og du faller sammen, avslutter Fernández.