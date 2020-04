Norge vil ikke anbefale munnbind til befolkningen: – Flere viktige ulemper

En gjennomgang Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) har laget om bruken av munnbind, har på nytt aktualisert debatten om hvorvidt vanlige folk bør bruke munnbind ute på gaten.

Folkehelseintituttet (FHI) har tidligere uttalt at syke personer bør bruke munnbind hvis de beveger seg i det offentlige rom, men at friske personer bør unngå å bruke det.

FHI har ikke endret sine anbefalinger inntil videre, noe fungerende assisterende helsedirektør Espen Nakstad bekrefter.

– Det er en løpende vurdering, men det anbefales ikke et generelt bruk av munnbind i det offentlige rom i Norge nå, sier Nakstad

Kan endre seg

Ifølge Nakstad kan det bli aktuelt å anbefale munnbind på steder med tett bebyggelse dersom det blir et stort smitteutbrudd.

– Vi har kontakt med FHI, og bruk av munnbind er noe vi diskuterer. Det ECDC har anbefalt er å vurdere bruk av munnbind, og det er det FHI som tar stilling til, sier han.

ECDC skriver i gjennomgangen at bruk av munnbind ikke har noe for seg i områder hvor det ikke er tett bebyggelse, eller tett med mennesker. Derfor anbefaler ikke myndighetene dette i Norge med dagens smittesituasjon.

I disse landene brukes munnbind: En rekke land påbyr eller anbefaler bruk av munnbind. Tyskland: Myndighetene har utstedt en sterk anbefaling om å bruke munnbind på offentlige transportmidler og i butikker.

USA og Frankrike anbefaler også bruk av munnbind.

Østerrike: Påbudt med maske eller munnbind i butikker. Lignende påbud i Slovakia, Litauen og Bulgaria.

Tsjekkia: Innførte obligatorisk munnbind allerede 18. mars.

Tyrkia: Påbudt å gå med munnbind en rekke steder i det offentlige rom.

Filippinene: Påbudt å bruke munnbind utendørs på hovedøya Luzon. Munnbindet kan være improvisert, men må dekke munn og nese.

Vietnam: Påbudt. Man kan straffes med inntil tolv års fengsel dersom man unnlater å bruke munnbind og smitter andre.

Kina, Singapore, Sør-Korea og Japan: Munnbind har blitt vanlig etter sarsviruset rammet i 2003. Omfattende bruk under koronautbruddet. Kilde: NTB

– I Norge har vi muligheten til å holde god avstand til hverandre, som er det viktigste, i tillegg til at vi har lite smitte i samfunnet. Men ting kan endre seg over tid, og det må vi være åpne for.

– Det er åpenbart byer i Europa hvor det nå er trengsel og mye smitte, hvor munnbind er et fornuftig tiltak, legger han til.

– Lite forskning

Overlege Preben Aavitsland i FHI sier til TV 2 at det er lite forskning og kunnskap om hvor god smitteeffekt bruk av munnbind ute i samfunnet egentlig har.

MUNNBIND: Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet sier det er lite forskning på smitteeffekten ved bruk av munnbind. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB Scanpix

– Vi ser at munnbind teoretisk sett kan virke, men samtidig er det noen viktige ulemper: Vi frykter at folk med symptomer kan fristes til å gå ut med munnbind i den tro at de da ikke kan smitte andre. Vi frykter at folk med munnbind føler seg så trygge at de neglisjerer de andre rådene. Og vi frykter at folk med munnbind tar seg til ansiktet oftere og dermed bringer virus fra hendene og inn i munn eller nese, sier han.

Aavitsland forteller at FHI ikke har sjekket begrunnelsen til de få europeiske landene som anbefaler munnbind for alle.

– Vi synes det er vanskelig å gi en sterk anbefaling om å benytte munnbind når vi ikke vet om det er nyttig.

Han legger til at FHI er i stadig dialog med ECDC, og at de stort sett har samme vurdering som FHI. I dialogen med ECDC har sistnevnte løftet fram argumenter for og i mot, og ber medlemslandene vurdere situasjonen.