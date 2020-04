Her var det et kriselager. Nå er kornsiloen fylt med studenter

Norge opplever den største krisen etter 2. verdenskrig. Etter hvert som koronakrisen har rammet samfunnet vårt, har en økt bekymring om mangel på utstyr, legemidler og varer ført til kritiske spørsmål om landets beredskap er god nok.

– Dette er en varslet krise. Likevel har vi ikke vært forberedt, sier lege Jan Sommerfelt-Pettersen, kontreadmiralen som ledet Forsvarets sanitet fra 2013 til 2018.

Han mener at Norge utvilsomt kunne vært bedre forberedt, og sier at det er et paradoks at et velstående land kunne ende opp i denne situasjonen, selv om det ikke var noen som ønsket at det skulle skje.

Forsyningskrise

For å unngå en forsyningskrise som kan gi mangel på brød eller helsemessige konsekvenser hos folk eller husdyr, er det behov for et beredskapslager for korn.

Men ifølge Felleskjøpet var det før koronakrisen ikke ledig kapasitet i Norge for et slikt beredskapslager. Lageret av mathvete har falt fra å dekke seks måneders forbruk i 2000, til å dekke 100 dagers forbruk i 2019.

– Norge har lav selvforsyningsgrad på mat og en lang sesong uten jordbruksproduksjon. Skulle en forsyningskrise inntreffe på vårt mest sårbare tidspunkt, i perioden før ny avling kan høstes, vil vi i dag ikke kunne forsyne befolkningen med kornbaserte produkter i perioden frem til eventuell ny avling er klar til foredling, heter det i et notat fra Felleskjøpet.

Til tross for dagligvarebransjens oppfordringer da regjeringen innførte de strengeste tiltakene i fredstid, begynte nordmenn å hamstre varer. Det ble rapportert om kaostilstander, og det var nesten ikke gjær å oppdrive i matbutikkene.

– Unngå ordet «hamstring»

Tomme hyller i en Kiwi-butikk etter hamstring. Foto: Lise Åserud/NTB scanpix

5. mars ble deltakerne i Beredskapsutvalget for biologiske hendelser oppfordret til å ikke bruke ordet hamstring, ettersom det ville lede tankene mot tilstandene under krigen, fremgår det av møtereferatene:

«Hamstring: Oppfordrer alle til å unngå å bruke dette ordet. Assosiasjoner til 2. verdenskrig – bedre å si at man for eksempel registrerer at noen kjøper inn mer varer enn vanlig.»

En uke senere opplyste Nærings- og fiskeridepartementets representant i Beredskapsutvalget at ikke bare privatpersoner ville sikre seg:

«Matvarebransjen føler de er utsatt for press fra offentlige virksomheter som ønsker prioritet. Er ikke bedre at institusjoner hamstrer enn at befolkningen generelt. Viktig at alle skal ha mat – ikke bare noen.»