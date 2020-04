Stabæks stortalent Ola Brynhildsen er aktuell for Molde. Til TV 2 bekrefter 20-åringen at han torsdag er på besøk hos fjorårets seriemester for å se nærmere på forholdene.

– Det stemmer. Molde har vært interessert i meg i to år, så jeg synes det var på tide å se på forholdene og prate med klubben, sier Brynhildsen til TV 2.

Han legger til at han returnerer til Østlandet i morgen.

Kontrakten går ut i sommer

I fjor fikk Molde avslått flere bud på Stabæk-spilleren. Nå kan klubben imidlertid få Jim Solbakken-klienten på billigsalg.

Kontrakten til Brynhildsen går ut til sommeren.

– Jeg vet ikke hvor Ola har vært i dag, men det trenger jeg heller ikke å være informert om. Olas kontrakt går ut til sommeren og han står fritt til å snakke med andre klubber. Det er helt greit for meg, sier Stabæk-leder Jon Tunold.

Han er forberedt på å miste Brynhildsen i løpet av sommeren, selv om han mer enn gjerne ønsker at talentet blir værende.

– Vi ønsker fortsatt at Ola skal bli værende hos oss, sier Tunold.

Molde-direktør Ole Erik Stavrum har ikke besvart TV 2s henvendelse om saken torsdag.