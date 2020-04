Så langt har 12540 personer fått påvist smitte i Sverige.

996 personer har fått eller får intensivbehandling ved svenske sykehus, viser torsdagens tall fra Folkhälsomyndigheten.

Tirsdag meldte myndighetene om 114 registrerte døde, og onsdag meldte de om 170 døde.

Tallene de siste inkluderer dødsfall gjennom påskedagene, da det ble noe forsinket innrapportering.

– Vi ser at det stabiliserer seg på et noe lavere nivå enn de dagene det var verst, sier statsepidemiolog Anders Tegnell i Folkhälsomyndigheten, under pressekonferansen.

Oversikten viser at det er Stockholmsregionen som er hardest rammet av koronaviruset med 795 døde og mer enn 5000 registrert smittet.

Sverige har betydelig flere smittede enn Norge og Danmark, og Sveriges tall betyr at nær hver tiende person som har fått påvist smitte i Sverige, er død.

Tegnell har fått mye kritikk for landets strategi, men forsvarer tilnærmingen. Han sier de høye dødstallene henger sammen med at smitten i stor grad har nådd inn på landets eldre- og sykehjem.

– En stor andel av de døde kommer fra eldreboliger, og det er veldig alvorlig. Dette er miljøer vi må bli flinkere til å beskytte, sier Tegnell.