Etter 22 år i Stabæk valgte Inge André Olsen (42) å takke ja til jobben som sportssjef i danske Aalborg.

Like før jul signerte han en avtale med den danske klubben som var gjeldende fra starten av april.

I denne perioden har Stabæk jobbet for å hente inn erstatteren. Valget falt på Torgeir Bjarmann (51). Den tidligere LSK-bautaen gleder seg til å ta fatt på oppgaven.

– Det er mange årsaker. En ting er at jeg kjenner klubben godt fra før, jeg kjenner mange av personene her. Jeg kjenner også trenerapparatet som er her. Jeg føler jeg har god oversikt over både personalet og historien til klubben, sier Bjarmann under den direktesendte pressekonferanse.

Bjarmann fikk over 300 kamper som spiller for Lillestrøm og ble senere sportssjef i klubben. Den stillingen hadde han også i Lyn. De siste sesongene har han vært fotballagent.

– Jeg liker måten som Stabæk utvikler, selger og kjøper spillere på. Den balansegangen er både utfordrende og spennende. Å overta etter Inge André trigger meg. Jeg skal forsøke om mulig å kunne gjøre det enda bedre, sier Bjarmann.

Bjarmann tar over Stabæk-jobben i en usikker tid. Enn så lenge er fotballen i Norge utsatt til 15. juni, og det er høyst uvisst om og når man kan komme i gang med eliteseriesesongen.

– Det er jo ingen spillere til stede her, men slik er hverdagen i disse tider. Jeg vil få god tid til å sette meg inn i budsjetter og kontrakter. Jeg skal forsøke å ta over slik at overgangen blir mest mulig smooth, sa Bjarmann.

Tilbrakte over halve livet sitt i Stabæk

Daglig leder i Stabæk, Jon Tunold, opplyste om at jobben sto mellom tre mann. Torgeir Bjarmann, en annen nordmann og en utenlandsk kandidat.

Etter å ha vært i Stabæk over halve livet sitt, la ikke Olsen skjul på at det var vemodig å forlate klubben da nyheten ble sluppet før jul.

– Det er veldig spesielt. Jeg kom her 15. mars 1998 og ble med på et eventyr, sa Olsen i pressemeldingen fra klubben.

– Jeg har hatt muligheten til å flytte på meg innenfor landets grenser tidligere, men jeg har hele tiden satt Stabæk ekstremt høyt. Klubben er en stor del av meg, og jeg føler jeg er en stor del av Stabæk. Derfor har det vært veldig tøffe prosesser hver gang, og hver gang har jeg falt ned på at jeg ønsker å være med å bygge noe her i Stabæk. Å vinne noe har stått sentralt for meg. Jeg har hatt en drøm om at Stabæk skal vinne gull igjen og spille på europeiske arenaer, sa Olsen.