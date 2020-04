Vil ha slutt på skjenkeforbudet: – Vil være bra for folkehelsa

Blant disse er Høyres Eirik Lae Solberg.

– Jeg tenker at det er veldig mange seriøse serveringssteder som ønsker å servere et glass øl eller et glass vin på en trygg måte, og jeg mener at de seriøse bør få mulighet til å være åpne, sier han til TV 2.

Skjenkevettregler

Han vil legge til rette for at også Oslo-borgere skal kunne nyte drikken sin på serverinsgssteder, i stedet for å flokke seg sammen i parker.

– Det vi ser nå er, at når det blir varmere i været, er det flere og flere som blir fristet til å gå ut i parkene – dessverre ofte i grupper på mer enn fem – og sitter med øl og vin. Det er klart at faren for smitte er større der enn om det er i ordnede former.

Eirik Lae Solberg vil at folk skal ha mulighet til å nyte sol og utepils på serveringssteder.

Nå oppfordrer han Oslo-byrådet til å bli enige med serveringsbransjen om skjenkevettregler som gjør det mulig å åpne opp på en trygg måte.

– Det tror jeg vil være bra for folkehelsa. Det vil være mindre sjanse for smitte enn hvis folk bare møtes tilfeldig og gjør det samme, og det vil også gjøre det litt triveligere for oss som bor i byene fremover mot sommeren.

– Prinsipielt galt

Ved baren Lorry i Oslo har det ikke strømmet øl gjennom tappekranene på flere uker. Eier Karl-Axel Bauer sier at de tar dette på alvor, og er klar på at smittevern er viktig.

Likevel er de imot forbudet.

– Vi mener det er prinsipielt galt å stenge alle på bakgrunn av at noen få har gjort feil. Det andre er at det er ganske bak mål å tro at man stanser alkoholkonsumet som foregår på Lorry og andre steder, for det er bare flyttet. Flyttet ut av steder som er gjenstand for streng regulering, og ut til offentlige steder som parker osv. Da mister man kontroll, og det er ikke hensiktsmessig med tanke på smittevern, sier Bauer til TV 2.

Strømmer ut

Det har vært fint vær i flere deler av landet de siste dagene, og mange nordmenn fristes ut for å nyte varmen.

Byrådsleder Roger Valhammer i Bergen. Foto: Marit Hommedal/NTB Scanpix

Mange trekker ut i naturen, i gater og parker, i forsøk på å samles uten å bryte smittevernregler og retningslinjer.

– I Bergen har vi ikke så mye sol, så når den først kommer, pleier vi å springe ut alle sammen og være mye sammen, sier Bergens byrådsleder Roger Valhammer til TV 2.

– Det er klart at det er en bekymring vi har nå som sola og varmen kommer og de første virkelige vårdagene kommer, legger han til.

Valhammer understreker at retningslinjene og tiltakene som er innført for å hindre spredning av koronaviruset, fortsatt gjelder.