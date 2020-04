Da naboene under klaget, skjønte Marie og Eliza at de måtte flytte

Surdeigsbrødet er tatt ut av ovnen, spisebordet er ryddet bort. På gulvet har Marie Magnus (23) og Eliza Frazier Haugen (21) lagt fra seg utstyr man sjeldent ser på et kjøkken: Hansker, beskyttelsesvester, hjelmer og tannbeskyttere.

Om kort tid skal de sparke hverandre. Under kontrollerte former, selvsagt, men hardt nok til at det blir en god treningsøkt for venninnene.

Begge er en del av landslaget i taekwondo og har en ambisjon om å delta i OL neste år. Så da myndighetene ba alle holde avstand til mennesker uten for egen bolig, fant landslagsutøverne ut at det var best å flytte sammen.

I samme husstand kan jo folk ha nærkontakt med hverandre, de kan sparke hverandre så mye de bare vil.

– Vi jobber fortsatt for å kvalifisere oss til OL, og enn så lenge skal jo en kvalifisering fortsatt avholdes en gang, så vi måtte finne ut hvordan vi kunne gjøre denne situasjonen til vår fordel, forklarer Magnus.

Det var Aftenposten som først omtalte saken.

Trenger sparring

Forskjellige restriksjoner i ulike land, gjør at noen landslag kan trene på en langt vanligere måte enn andre. Noen kan sparre som før, mens andre, som norske utøvere, har fått beskjed om å holde seg borte fra hverandre.

– Taekwondo er en problemløsningsidrett, så vi bør jo jobbe med å løse problemer hele tiden. Vi kan ikke bare trene styrke hver for oss, sier Haugen.

Derfor var det mest fornuftig at de kvinnelige landslagsutøverne flyttet sammen i et kollektiv. Da Haugen kom tilbake fra utlandet og måtte sone karantene, flyttet hun umiddelbart inn til lagvenninnene Magnus og Randi Dyngeland (22), som bodde sammen fra før.

Men noen få kvadratmeter i en femteetasje i et borettslag i Oslo, var ikke det mest ideelle stede å trene kampsport.

– Det raslet godt i lysekronen til de stakkars naboene våre i underetasjen. De kom opp, banket på og spurte om vi kunne trene et annet sted enn i stuen. Men vi hadde jo ikke det, sier Magnus.

TØFFE TAK: Marie Magnus sliten på kjøkkengulvet. FOTO: Tor Henning Flaatten, TV 2

De forsøkte å flytte litt rundt på møbler i leiligheten for å dempe støyen, men skjønte raskt at det ikke var mulig både å trene taekwondo og opprettholde et godt forhold til naboene.

– Vi vil jo fortsatt bo der og ha en god tone med dem når dette er ferdig, så det var bare å pakke sakene å dra, sier Magnus og ler.

Flyttet inn i farens leilighet

Løsningen ble å flytte inn den ubebodde kjellerleiligheten i huset til Marie Magnus' far i Bergen. Der har landslagsvenninnene fått sparket fra seg i et par uker nå.