– Blant årets nye små-is er det alt fra erkenorsk melkesjokolade-is til lakris-is og en ny type rød sjokolade. Sammen med et ekspertpanel og et barnepanel har TV 2 hjelper deg testet hvilke is som er aller best og hvilke du bør styre unna. Kun én is går til topps hos både de voksne og hos barna.

– Den var god og smakte ekte jordbær. Du tror på at her har de vært og plukka jordbær og puttet inn i isen, sier kjøkkensjef og medeier på restauranten Vaaghals, Eirik Lillebø.

Se vurdering av all isen nederst i saken.

Slik har vi testet

Det er tilsammen 12 is som er med i testen. Isen har kun blitt vurdert på smak, og dommerne har kunnet se isen de smakte på. All isen er oppbevart likt både før og under testing. Det har vært et ekspertpanel og et barnepanel.

Barnepanelet består av Oline Kjellsen (10), Alexandra Gylvik (13) og Oscar Beck (14) som alle er medlemmer av Oslo stupeklubb og elsker is.

Oline Kjellsen, Oscar Beck og Alexandra Gylvik er medlemmer av Oslo stupeklubb og elsker is. Foto: Pernille Dvergedal

Ekspertpanelet består av Kate Günther Ellefsen, eier av Grini hjemmebakeri, Eirik Lillebø, medeier og kjøkkensjef på Vaaghals og Camilla Lorentzen, PT, influencer, programleder og is-elsker.

Isen det er knyttet mest forventninger til er melkesjokolade-isen.

– Jeg er ganske glad i den rene gode smaken. Melkesjokolade-isen er den jeg er mest spent på, sier Lorentzen.

Ekspertene sier de er opptatt av at isen smaker det det står at den skal smake, at smaken er ekte og balansert og at isen er god.

Kate Günther Ellefsen, Camilla Lorentzen og Eirik Lillebø er glade i is og har smakt seg gjennom årets 12 nyheter. Foto: Pernille Dvergedal

Best i test

Dårligst ut kommer veganske Crème Mandel fra Hennig-Olsen, Dream salty caramel delight fra Diplom-is og Royal Kaffe fra Diplom is. Sistnevnte får terningkast to av både barna og de voksne.

– Jeg syns ikke det var så veldig god kaffesmak. Jeg forventet en mørkbrent sterk kaffesmak, men det var en flau andretrakts kaffesmak, sier Eirik Lillebø.

– Det er ikke så mange barn som liker kaffe, sier Oscar.

Det er fruktisen Nude Strawberry som er årets vinner blant nykommerne. Voksenpanelet gir den seks og barna gir den fem.

– Jeg likte at det var mye smak i den, sier Oscar.

– Og den var ganske frisk, sier Alexandra.

Av voksenpanelet er det en is til som får sekser. Lakrispinne fra Isbjørn Is overrasker panelet, da det var isen de alle var mest skeptiske til.

Nude Strawberry, Hennig-Olsen Voksenpanel: 6

Barnepanel: svak 5

Barnas og de voksnes favoritt. En frisk og svært god is. Den smaker ekte jordbær og man får følelsen av at det er puttet nyplukkede jordbær rett inn i isen. Konsistensen er også veldig god.