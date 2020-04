Kan endre lederkampen i Venstre, skape trøbbel for Støre og forsure forholdet mellom Frp og Høyre

Frp: – Ikke tiden for å eksperimentere med symbolpolitikk

– Jeg kan ikke begripe at Høyre vil gi Venstre en seier nå, og spesielt ikke med tanke på den situasjonen vi er i. Med de investeringene som uteblir på sokkelen, er det utrolig dårlig signal til industrien som betaler for det vi nå får til, sier Jon Georg Dale (Frp)

ADVARER STERKT: Jon Georg Dale kan ikke forstå at Høyre vil gå med på å flytte iskanten sørover. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Den tidligere samferdelsministeren, som nå er energi- og miljøpolitisk talsperson i Frp, sier at all flytting av iskanten sørover vil fremstå som en stor skivebom.

– Det vil fremstå som en skivebom både for den langsiktige og forutsigbare politikken vi trenger, men spesielt i lys av den situasjonen vi er i. Over 300.000 flere er blitt arbeidsledige, og nå må vi sikre de arbeidsplassene det er lønnsomhet i.

– Det ingen som mener vi skal borre i iskanten, men det er et faktum at den fysiske isen trekker nordover. Vi skal ha fem mils avstand til den fysiske isen, men det gir store muligheter for å finne enda mer olje og gass som finansierer krisepakkene i denne unntakstilstanden.

– Hva vil det gjøre med forholdet mellom Frp og Høyre hvis Venstre får det som de vil?

– Denne saken skal til Stortinget. Det vil være oppsiktsvekkende hvis regjeringen kommer med en sak til Stortinget hvor man skal flytte iskanten sørover. Vår tilnærming er at vi skal sikre de titusenvis av arbeidsplassene i olje- og gassektoren. Dette er ikke tiden med å eksperimentere med symbolpolitikk, sier den tidligere statsråden i Solberg-regjeringen.

Han forventer at regjeringen går til Frp i Stortinget.

– Jeg legger til grunn at en regjering som er avhengig av Frps støtte i mange viktige spørsmål kommer til oss for å finne løsninger som gir forutsigbarhet for olje- og gassindustrien. Alt annet enn det vil være et ekstremt dårlig signal både til alle som jobber i sektoren, men også for den samarbeidsviljen regjeringen har sagt de skal utvise ovenfor Frp, sier Dale.

Rotevatn sier dette om hvem regjeringen vil samarbeide med:

– Vi er en mindretallsregjering, og som sådan er vi åpne for å snakke med alle partier på Stortinget. Også om denne saken. Forvaltningsplanene handler for øvrig om mange flere spørsmål enn iskantsonen, og vil være viktige styringsdokument for havområdene våre i mange år fremover.

Fakta om iskanten * Iskanten er en kartfestet grense for særlig verdifulle og sårbare områder nord i Barentshavet.

* I gjeldende forvaltningsplan er grensa for iskanten satt der hvor isen dekker minst 15 prosent av havoverflaten 30 prosent av dagene i april, basert på satellittobservasjon av isutbredelsen fra 1967 til 1989.

* Iskanten setter i praksis grensa for hvor langt nord det kan åpnes for petroleumsvirksomhet.

* En revidert forvaltningsplan skal etter planen legges fram i løpet av vårsesjonen 2020. Der kan det bli gjort justeringer i definisjonen av iskanten som fører til at grensa flyttes lenger nord eller lenger sør. Kilde: NTB

Arbeiderpartiets spagat

Saken er heller ikke avklart på rødgrønn side. Mens SV har bedt Arbeiderpartiet om hjelp til å få flyttet iskanten sørover, har Ap og Senterpartiet ønsket se regjeringens forslag før de tar stilling til saken.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har åpent pekt på Arbeiderpartiet som en samarbeidspartner i Stortinget for å få flertall for regjeringens ønske.

I januar sa Ap-leder Jonas Gahr Støre at Ap vil legge mer vekt på miljø og klima i den betente striden om hvor iskanten skal gå.

– Arbeiderpartiet vil i arbeidet med denne saken legge større vekt på sårbarhet, miljø og artsmangfold enn vi har gjort tidligere, sa Støre til NTB.

Samtidig har LO-topper sterkt advart mot å flytte iskanten sørover.

– Arbeiderpartiet ser frem til at regjeringen legger frem forvaltningsplanen, sier Espen Barth-Eide (Ap).

Han er Arbeiderpartiets energipolitiske talsperson, og vi ikke gi ytterligere kommentarer. Han peker likevel på hva Støre tidligere har sagt om miljøhensyn.