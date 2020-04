Da Rawdah Mohamed (28) ble modell bestemte hun seg for én ting

Som 8-åring flyktet Rawdah Mohamed (28) og familien fra krig i Somalia til Norge – i håp om et bedre liv.

Nå gjør 28-åringen internasjonal suksess som et av Norges mest ettertraktede modeller, men livet før dette var ofte langt fra lett.

Se intervjuet med Rawda Mohamed hos God morgen Norge øverst i videovindu!

Mohamed har mange minner om krig og elendighet fra hjemlandet, og om tiden da hun kom til Norge.

Fascinert av nordmenn

Som liten jente gledet hun seg til å lære norsk og var svært nysgjerrig på nordmenn. Dessverre skulle det vise seg at nordmenn ikke alltid var like hyggelige tilbake.

– Det første møtet mitt med nordmenn og hvite mennesker synes jeg var veldig gøy. Jeg var veldig fascinert av de, for jeg hadde aldri sett de på så nært hold og var spesielt nysgjerrig på hvite barn, forteller Mohamed til God morgen Norge.

– Jeg lurte for eksempel på hva slags farge de hadde på tungene deres, og om de sov, ler hun.

Mohamed forteller at hun hadde svært mange spørsmål om den nye kulturen de hadde flyttet til, men at moren prøvde å unngå å svare fordi hun ønsket at den unge jenta skulle få muligheten til å spørre nordmenn selv.

Ble mobbet

Møtet med nordmenn ble derimot ikke alltid like hyggelig som den unge jenta hadde sett for seg. Familien ble flyttet rundt på flere asylmottak og hun opplevde mye mobbing på skolen. På et av asylmottakene husker hun at lokalbefolkningen var spesielt lite begeistret for dem.

– Jeg følte meg alltid veldig utrygg for de voksne, for jeg visste aldri om de skulle si hei eller om de skulle gjøre meg noe vondt Rawdah Mohamed (28)

– De viste veldig mye hat mot flyktningsbarna og sikkert også de voksne, sier hun og forteller at folk kunne kjøre forbi hvis de gikk i veikanten og kaste søppel etter dem.

– Jeg følte meg alltid veldig utrygg overfor de voksne, for jeg visste aldri om de skulle si hei eller om de skulle gjøre meg noe vondt, legger hun til.

Til slutt fant familien seg til rette i Skien, hvor de hadde slektninger – noe hun beskriver som det beste som kunne hendt henne.

Møtet som forandret alt

I 2018 forandret livet til Mohamed seg kraftig etter en tur til Oslo. 28-åringen forteller at hun har vært glad i mote hele livet, og reiste derfor inn til hovedstaden for å overvære moteuka.

– Da møtte jeg manageren min som drev med «scouting» (utkikk etter nye modeller, journ.anm), og så kom vi i prat. En uke etterpå hadde jeg signert for byrået hans, forteller hun.

Etter den gang skjøt modellkarrieren fart, og den somaliske jenta har hittil gjort store jobber for blant annet Vouge Arabia, V Magazine, Costume og skjønnhetskjeden Sephora. Hun har også blitt kåret til best kledde under Kjendisgallaen 2019, ble Årets Stjerneskudd av magasinet KK.