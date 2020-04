Skuespillerparet Tom Hanks og Rita Wilson opplyste i midten av mars at begge hadde blitt smittet av korona.

Den amerikanske superstjernen og kona befant seg i byen Gold Coast i delstaten Queensland på østkysten av Australia, da de fikk påvist covid-19.

Fem dager senere sa en talsperson for ekteparet til CNN at de var skrevet ut av sykehuset og blitt satt i hjemmekarantene.

Advarer

Nå forteller Wilson om tiden på det australske sykehuset, hvor hun ble behandlet med malariamedisin for å få ned den feberen som målte 38,9.

Til den amerikanske TV-kanalen CBS forteller hun om de ekstreme bivirkningene hun fikk, skriver The Guardian.

– Feberen min gikk ned, men medisinen hadde så ekstreme bivirkninger. Jeg ble konstant kvalm, svimmel og alle musklene mine ble svake. Jeg tror folk må ta veldig hensyn ved bruk av det middelet, sa hun til CBS.

Wilson påpeker at for alt hun vet, kan feberen ha gått ned av seg selv – og ikke på grunn av malariamedisinen.

Til The Guardian sier en talsperson ved det australske sykehuset Gold Coast University Hospital at et fåtall av pasientene fikk malariamedisinen som behandling, men vil ikke bekrefte om Wilson og ektemannen var en av dem.

Norge tester malariamedisin

Norge er med på en global studie hvor to typer medisiner testes i behandlingen av koronaviruset.

20. mars ble det opplyst at sykehus i hele Norge kommer til å ta i bruk medisinen Hydroxyklorokin, som brukes mot malaria, og Remdesivir – som har blitt forsøkt brukt mot ebola – i behandling mot koronaviruset hos voksne dersom det er ønskelig.