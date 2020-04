– Dagens situasjon setter jo litt krav til at vi tenker langsiktig. Nå ble det plutselig lenge, fyktelig lenge, til OL.

Martin Helseth skulle nå har gjort unna de siste forberedelsene til OL i Tokyo.

Istedet blir det trening hjemme i Ålesund - og plukking av søppel.

– Som roer er du nødt til å være litt kreativ for å få inn litt penger. Og nå i disse coronatider står jo heller ikke sponsorene i kø, derfor dette ryddeprosjektet.

Plukker søppel

Helseths prosjektet går i korthet ut på følgende: I Ålesund plukker han opp søppel både på land og dykker i sjøen etter skrot. Alt skjer med frivillig økonomisk støtte.

– Responsen har vært veldig god, tydelig at rydding av søppel engasjerer folk. Og godt er det, for det er utrolig mye dritt både på bunnen og langs sjøen. Jeg har lagd et slags spleiselag: For 10 kroner så plukker jeg ett kilo søppel! Målet er å klare fem tonn, så det blir litt plukking framover, forklarer Helseth.

25-åringen forteller at han alene ikke klarer å «gjøre rent» i Ålesund, men dette er hans lille bidrag.

– Det jeg får gjort er kun en dråpe i havet, det er så håpløst mye søppel. Men jeg gjør nå dette fordi er jeg vokst ved og på sjøen og ser at det blir verre og verre.

ROER: Slik ser du vanligvis Martin Silseth Foto: Vasco Pinhol

– Vet ikke om du kan kalle det trening

Martin Helseth skulle nå vært på Årungen utenfor Oslo og finpusset OL-formen sammen med Olaf Tufte, Erik Solbakken og Oscar Helvig. Båten deres var kvalifisert for OL i Tokyo.

– Vi forsto jo ganske tidlig at det neppe ble som planlagt og håpet istedet på utsettelse og ikke avlysning, vi er jo tross alt klare for OL. Avlysning hadde betydd fire år til OL. Det hadde blitt lenge!

– Hva betyr utsettelse til neste år?

– Det stiller jo krav til egentrening og at vi må tenke angsiktig. Selv om det er omkring 500 dager til OL så er jeg trygg på at vi skal stille topp motiverte, sier Helseth.

– Plukking av søppel er kanskje også en form for trening?

– Jeg vet ikke om jeg vil kalle det trening, men det er jo en fin aktivitet nå som OL i sommer gikk i vasken. Og for meg er det meningsfullt. Jeg føler at jeg kan bidra litt til noe nyttig.