Greta (30) har vært forberedt på pandemien i elleve år uten å vite det

– Jeg er ikke så veldig religiøs, men min far pleier å si at det står i Bibelen at de svake skal bli de sterke. Og jeg bare kjenner at det er det som skjer. Jeg kjenner det i hele kroppen: Det her har jeg trent på. Dette her, det kan vi, forteller hun.

– Og da føler jeg bare en enorm styrke. Og en enorm ro, sier Torrissen.

– Det er lov å bare overleve

Nå står hele samfunnet overfor mange av de samme utfordringene som Greta og sønnen lever med til daglig. Til dem som sliter med den nye hverdagen, har 30-åringen særlig én setning som har hjulpet henne i vanskelige stunder.

– Det er lov å bare overleve. Det er det jeg har lært meg fordi livet mitt er som en unntakstilstand, konstaterer hun.

– Ingen har opplevd denne krisen før. Vi har alle vårt utgangspunkt for hvordan vi takler dette. Vi må være rause med hverandre, for vi takler det forskjellig. Det er derfor jeg har veldig mye medfølelse med alle dem som sliter nå, og som føler seg ensomme. Jeg forstår det kjempegodt. Jeg har vært der selv.

