– Hadde jeg visst om dette her, den dagen jeg tilbudt anabole steroider, hadde jeg aldri i livet gjort det

Likevel valgte han ikke å slutte med anabole steroider. Han fortsatte å konkurrere, og la opp dagene sine rundt trening. Han droppet gledelig bursdager, fester og sammenkomster for å trene. Det var tross alt de tre timene på treningssenteret han hadde det bra. Ikke når han satt hjemme. Det var da tankene kom.

Joachim konkurrerte og la opp dagene rundt trening. Foto: Privat

I januar 2017 tok Joachim det som skulle bli sin siste kur. Anabole steroider ble ulovlig i Norge i 2013, og han var nå i politiets søkelys. En rassia hjemme hos han selv i mai i 2017 skulle på mange måter være vendepunktet.

Joachim var allerede inne på tanken å slutte og han begynte nå å innse hvordan hans oppførsel påvirket de han var aller mest glad i. Det var ikke verdt det lenger.

To lange år med angst

Anabole steroider sitter lenge i kroppen. Da han bestemte seg for å slutte, hadde han det helt fint. Men da stoffene gikk helt ut av kroppen i løpet av sommeren, ble de psykiske problemene langt verre. For første gang angret han på valget han hadde tatt for åtte år siden.

– På det mørkeste av det mørkeste satt jeg i to lange år med det verste jeg noen gang har opplevd psykisk og fysisk. Jeg isolerte meg, var suicidal til tider og jeg hadde ikke kontakt med familie eller venner. Nesten ikke engang forloveden min, som jeg bodde med.

Det gikk så langt at forloveden til Joachim måtte sette mat utenfor døren til gjesterommet, slik at Joachim kunne hente det før han låste seg inn igjen i det mørke rommet.

– Alt i alt, så vil jeg si at jeg har tapt åtte år av livet mitt. Jeg har ikke levd et normalt liv. Jeg har ikke fått gjort som ting som andre gjør på min alder, som å spille fotball, feste og være med på sammenkomster. For meg var det mat og trening det eneste det gikk i.

Joachim forteller at han til tider var suicidal da han gikk på anabole steroider. Foto: Privat

Ikke alene

Christine Wisløff, spesialsykepleier og prosjektleder for Steroideprosjektet, snakker daglig med mennesker som bruker eller har brukt anabole steroider. Hun forteller at historien til Joachim dessverre ikke er unik.

Ifølge prosjektlederen er testosteron er hovedvirkestoffet i anabole steroider. Den genetiske sårbarheten man har for det varierer fra person til person.

– Noen kan bruke det og det går helt fint, mens andre kan bruke det veldig kort eller over en lengre perioder og kan få store psykologiske og fysiologiske konsekvenser etter bruk. Dette kan være konsekvenser du kan bære med deg resten av livet, sier hun til God morgen Norge.

Christine forteller at de fysiologiske konsekvensene blant annet kan være hjerteproblemer, tette kar, problemer med nyre, lever og skader på muskler og sener. Likevel er det ikke disse problemene som er de verste, ifølge hennes pasienter.

– Vi ser at de som hovedsakelig tar kontakt med oss for videre hjelp er de som kjenner på de psykologiske konsekvensene. Det med angst, depresjon, dårlig selvfølelse og lite energi, sier hun og fortsetter:

– Det er vanskelig, for blir det et dilemma med hvem du er på innsiden og hvordan du ser ut på utsiden.

Advarer andre

I dag har Joachim det veldig bra. I håp om å hjelpe andre har han derfor startet sin egen YouTube-kanal for å spre budskapet.

– Det er en utrolig givende følelse. Jeg startet med kanalen i håp om å hjelpe en eller annen der ute. Det eskalerte fort etter første video, og nå renner det inn meldinger og mailer fra folk som trenger hjelp, forteller han.

Og 29-åringen har en klar beskjed til jenter og gutter som vurderer å starte på anabole steroider.

– Det er ikke verdt det. Det eneste «positive» man får ut av det er store muskler, men alt det negative veier så mye tyngre. Hadde jeg visst om dette her, den dagen jeg tilbudt anabole steroider, hadde jeg aldri i livet gjort det.

Trenger du hjelp? Kontakt fastlegen din eller ta kontakt med Steroideprosjektet.