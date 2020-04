Den 10. mars skulle canadiske Bryan Adams stått på scenen i Oslo Spektrum, men grunnet koronakrisen ble konserten utsatt til 24. mai.

Nå er det klart at den konserten utsettes også, og Adams dukker ikke opp i hovedstaden før 21. april neste år.

«Det er klart at det ikke vil være lov eller mulig å gjennomføre arrangementet i henhold til kommunes retningslinjer. Sikkerheten og helsen til artister, ansatte og besøkende er vår største prioritet. Hele turneen er nå flyttet, og ny dato for Oslo er 21. april 2021», heter det i en mail fra Ticketmaster på vegne av Live Nation Norway.

Kjøpte billetter til tidligere annonserte datoer gjelder til nytt show.

I går ble det klart at konserten hans i Stavanger også er utsatt til neste år. Den vil gå av stabelen den 20. april.

Dermed må fansen vente et år på å høre de tidløse klassikerne som «Summer of '69», «Heaven» og «Please forgive me». For å nevne noen.