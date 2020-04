For en tid tilbake skrev vi i Broom om Erik Windahl Olsen, og hans tur gjennom Europa i en helt ny Porsche Taycan.

Nå har det gått fem uker siden Erik og kameratene omsider ankom Malaga i Spania, etter en noe trøblete tur, som du kan lese mer om her.

På grunn av Korona-situasjonen er Erik fremdeles i Spania, i påvente av klarsignal for å reise hjem til Norge igjen. Tiden har han brukt flittig, på å planlegge hjemreisen.

– For å være helt ærlig er det ikke noe jeg har gledet meg mye til. Men nå er vi i det minste mye bedre forberedt. Jeg har lastet ned et par nye applikasjoner med oversikt over ladepunkter, samt bestilt postkassen full av ladebrikker, forteller Erik på telefon fra Malaga.

Kjemperespons

Utgangspunktet for Europaturen med Porsche Taycan var å se hvordan det er å kjøre elbil nedover Europa, uten å forberede ladestoppene grundig. I stedet valgte Erik å ta i bruk «Porsche Charging Planner» – som viste seg å ikke fungere optimalt.

Hele turen har han filmet, og resultatet kan du se gjennom fem episoder nederst i denne saken.

– Responsen har vært veldig bra! Vi hadde absolutt ikke regnet med dette. Prosjektet var bare ment som en morsom greie. Da er det ekstra moro med så mange tilbakemeldinger, og at folk har satt pris på innholdet, forteller Erik, og legger til at han har fått et par nye tips om lademuligheter i Spania – hvor utfordringene var spesielt store.

– Som sagt blir turen hjem igjen planlagt i mye større grad. Vi regner med å bruke tre dager, hvis vi ikke støter på noen problemer.

Bilen til Erik er en Taycan 4S, som gjør unna 0-100 km/t på 4 sekunder. Toppfarten er begrenset til 250.

12 timer lading

Erik har kjørt samme rute flere ganger tidligere, og forteller at det tar omtrent et døgn lenger å kjøre elektrisk, kontra med en fossilbil.

Her står bilen i Oslo – klar for avreise over fem uker tilbake.

– Ja. Med fossilbil regner jeg med én overnatting, så det tar et døgn ekstra med elbil – dersom alt går knirkefritt, vel og merke. På turen hjem har vi regnet rundt 12 timers effektiv lading, men erfaringen tilsier at det er smart å legge inn en sikkerhetsmargin. Det bekrefter jo på mange måter turen ned.

– Hva er det viktigste du tar med deg fra turen?

– Jeg har fått bekreftet at det å kjøre elbil nedover i Europa krever mye planlegging. Du bør legge opp ruten nøye, laste ned alt av apper, kart og ladebrikker. En annen liten ting er noe så enkelt som å dobbeltsjekke at hotellene har lademuligheter. Vi booket et hotell på vei ned, som lovet ladestasjon på nettsidene, men det var ikke tilfellet da vi kom frem, sier Erik til Broom.

På vei ned til Spania har forbruket ligget mellom 30-37 kWt per 100 kilometer. På det minste har bilen forsynt seg med 23,8 kWt.

Skryter av bilen

Dersom alt går etter planen, begynner turen til Norge rundt 27. april.

– Slik jeg har forstått det, kunne vi kjørt hjem nå også – fordi vi har en norsk-registret bil. Men jeg har hørt at serviceapparatet rundt ladestasjonene i Europa er svekket på grunn av korona-situasjonen. I tillegg vil jeg kjøre gjennom Østerrike, som byr på utfordringer. Her får man kun lov til å kjøre hvis man passerer landet uten stopp. Det blir vanskelig i en elbil, derfor venter vi til situasjonen er avklart.

– Men Taycan er du fremdeles godt fornøyd med?

– Helt klart! Det er en fantastisk kjøremaskin. Det «eneste» jeg skulle ønske meg er 50 prosent lenger rekkevidde. Når du ligger i 130 km/t på motorveien kjører du maks 25 mil per stopp. Det blir i korteste laget, og litt for mange burger-stopp, mener jeg.

Her kan du bli med på andre etappe fra Oslo til Malaga:

Her kan du se de andre episodene fra Eriks reise gjennom Europa i Porsche Taycan: