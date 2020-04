– Viktig og riktig å åpne opp igjen samfunnet nå

Samfunnet begynner nå gradvis å gjenåpnes. Barnehagene åpner mandag, småskolen neste mandag, og flere butikker som har vært stengt en stund åpnes nå også igjen.

I tillegg er det meldt høytrykk og nydelig vær i store deler av landet de kommende dagene, noe som gjør at folk trekker ut i parker og er mer sosiale.

Noen frykter at den delvise gjenåpningen vil føre til at vi etter hvert vil få en bølge av smitte igjen snart.

Det frykter ikke den erfarne smittevernprofessoren Ørjan Olsvik, ved institutt for medisinsk biologi Universitetet i Tromsø.

– Det er helt naturlig og riktig at samfunnet nå våkner til live igjen. Vi ser at butikker begynte å åpne opp igjen i Italia også for få dager siden, og det er riktig å gjøre det samme her, sier Olsvik, som i 37 år har jobbet med alt fra kolera til ebola.

– Norge har vært heldige

Professoren sier at vi har klart oss veldig bra i Norge og har ikke mistet mange, i forhold til mange andre land.

– Helsemyndighetene har gitt gode råd til befolkningen og vi har vært heldige. Nå har vi fått en pause, mens viruset har fått bevege seg i samfunnet. Det er naturlig på dette tidspunktet å åpne opp igjen og det tar tid å åpne opp igjen et samfunn som har ligget helt nede, sier Olsvik.

Mandag skal nær 300.000 barnehagebarn tilbake til barnehagen. En TV 2 måling viser at 38 prosent av foreldre synes ikke det er trygt å sende barna tilbake.

Professoren mener ikke foreldrene har grunn til bekymring.

– Styresmaktene hadde jo ikke åpnet opp barnehager og småskolen dersom man ikke hadde visst at dette var det riktige å gjøre, sier han.

– Smittede blir immune

Mange ble bekymret da nyheten fra Sør-Korea kom om muligheten for at personer som var blitt friskmeldt fikk påvist viruset på nytt.

Men dette hevder smittevernprofessoren ikke er vitenskapelig dokumentert, da det stilles strenge krav til en slik påstand. Han sier at man blant annet må kunne dokumentere at pasienten virkelig var frisk, og at det ikke var bare sykdommen som blusset opp igjen.

– Vi vet med sikkerhet at dette viruset gir immunitet. Det vil si at de som er blitt friske, etter å ha vært smittet, er immune. Nettopp derfor er det også viktig å åpne litt mer opp samfunnet, slik at vi får en større immunitet blant befolkningen, sier professoren.

Forskere er derimot usikre på er hvor lenge immunresponsene beskytter folk mot en ny infeksjon.