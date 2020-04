Under en pressetreff via sin Facebook-side torsdag, sier regiondirektør for WHO Europa Hans Henri Kluge, at den nærmeste tiden vil bli viktig for verdensdelen.

– Det er en viss fremgang i form av synkende dødstall i Spania, Italia og Tyskland, mens utviklingen er negativ i Storbritannia, Ukraina, Tyrkia, Hviterussland og Russland, sier han.

– De neste ukene blir kritiske for Europa, sier han.

Han sier viruset har påvirket livene til alle europeere, og at han føler med både de som er syke, de som har mistet noen de er glad i, og de som står på for å holde hjulene i gang.

Han oppfordrer også til å ikke slippe opp på smitteverntiltak.

– Sosial distanse og hygieneregler er viktige og vil bidra til å stoppe spredningen av viruset, sier han.