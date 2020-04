Denne oppskriften på pasta bolognese (pasta med kjøttsaus) har Wenche fått av sin italienske venninnes bestemor (Nonna).

Dette trenger du:

Ca. 500 g kjøttdeig eller karbonadedeig (kvernet kyllingkjøtt eller vegandeig kan brukes for de som ønsker det)

1 løk

2-3 fedd hvitløk

1 stilk stangselleri

1 gulrot

3 ss olje til steking

2 ss tomatpuré (kan sløyfes)

1 dl kraft/buljong eller eplemost (uten sukker)

2 bokser hermetiske knuste tomater

½ ts salt

½ ts grovmalt pepper

2 ts tørket oregano eller annet urtekrydder

Eventuelt ½ ts revet muskatnøtt

1-2 ss balsamicoeddik eller Fungi (norsk smaksforsterker)

Eventuelt 1-2 dl helmelk eller matfløte

1-2 dl nyrevet parmesan (kan sløyfes for melkefri)

Spagetti eller tagliatelle (gjerne fullkornspasta)

Slik gjør du:

Begynn med å lage kjøttsaus/pastasausen. Rens og finhakk løk, stilkselleri gulrot (gulrot og stilkselleri kan også rives opp på et råkostjern). Ha olje i en stekepanne med høye kanter eller en vid kasserolle. Tilsett grønnsakene og surr/til de er myke, tilsett finhakket hvitløk og la surre/småkoke i 10-15 minutter. Tilsett kjøttdeig og rør/stek videre i ca. 10 minutter, slik at kjøttdeigen korner seg opp. Tilsett kraft/buljong eller eplemost, kok opp og la småkoke uten lokk i 8-10 minutter. Tilsett salt, pepper, urtekrydder, tomatpuré og hermetiske tomater og la alt småkoke i 30-40 minutter. Pass på at det ikke koker «tørt», tilsett eventuelt litt mer kraft. Smak til med balsamicoeddik eller Fungi (hvis du har), smak til med salt og pepper og kok videre 4-5 minutter.

Kok pasta etter anvisning på pakken. Hell av alt kokevannet, ta vare på ca. 1 dl av kokevannet og vend inn den avrente pastaen igjen. Vend lett om.

Server i dype tallerkener eventuelt med et godt dryss revet parmesan.