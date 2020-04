– Mange lurer på om dette er mannen som tar over verdensmestertittelen

Se Magnus Carlsen Invitational lørdag kl. 15.30

Magnus Carlsen tapte en nervepirrende finale i nett-turneringen Banter Blitz Cup for den 16 år gamle sjakkyndlingen Alireza Firouzja onsdag.

Den iranske sensasjonen legges merke til i sjakkmiljøet.

TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer spår flere spektakulære dueller mellom Carlsen og Firouzja de neste årene.

– Han var med i VM i lyn- og hurtigsjakk i St. Petersburg rundt årsskiftet. Jeg husker da at han var en av de store sensasjonene. Han markerte seg virkelig i disse partiene med lav betenkningstid. I går beviste han at han er å regne med for fremtiden. Nå er det veldig mange som lurer på om dette skal bli mannen som tar over verdensmestertittelen fra Magnus. Inntil videre har han imponert kraftig med kort betenkningstid. Så får vi se om han klarer å gjenskape det samme i de klassiske timeslange partiene, sier Hammer.

Firouzja har skaffet seg et navn gjennom nettsjakk. Der får han utnyttet styrkene sine maksimalt.

– Internettsjakk er en øvelse for seg selv. Det går fort. Spillerne er raske, men det er også veldig mye sjakk i den raske tenkingen de gjør. Det handler ikke bare om å spille fort. Man må spille gode trekk fort. Det lønner seg å gjette seg til hva motstanderen har tenkt til å gjøre, for da kan du være raskere på plass med ditt svar. Det er ganske fascinerende å høre spillernes tanker under et så stressende format.

Lørdag skal Carlsen og sju av verdens beste sjakkspillere møtes for å konkurrere om over 2,5 millioner kroner – den største potten noensinne for en online-turnering. TV 2 sender hele turneringen.

Deltakerne skal gjennom sju innledende runder á fire hurtigsjakkpartier. Hver runde spilles over to dager, hvilket i praksis betyr at deltakerne spiller annenhver dag. Deretter vil de fire beste i sammendraget avansere til den store finalehelgen.

Disse deltar: Magnus Carlsen

Maxime Vachier-Lagrave

Ding Liren

Hikaru Nakamura

Ian Nepomnjasjtsjij

Fabiano Caruana

Anish Giri

Alireza Firouzja

Hammer tror formatet passer nordmannen bedre.

– Ja, jeg tror det. Jeg synes det var tydelig at Magnus slet når tiden gikk ned mot null. I matchen mot Alireza fikk de ingen ekstra tid per trekk, og Alireza er kjent for å være vanvittig sterk når sekundene tikker ubønnhørlig ned mot null. Jeg tror Magnus definitivt har bedre sjanser når han får ti sekunder mer per trekk som han gjør i turneringen som starter lørdag, sier sjakkeksperten.