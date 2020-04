24. mars kunne Cengiz Al (22) og samboeren Maiken Blom (22) avsløre at de venter sitt første barn til høsten.

Den gledelige nyheten delte de på Instagram på Maikens 22-årsdag. Siden har gratulasjonene strømmet på.

– Jeg blir litt overveldet over hvor mange som har gratulert oss. Noen har kommentert at vi er altfor unge, men det er det eneste negative vi har fått, sier Maiken til God morgen Norge.

Ikke planlagt

Cengiz forteller at han lenge har vært forberedt på at denne dagen kunne komme. Derimot fikk han sjokk, da Maiken viste han en positiv graviditetstest i slutten av januar.

– Vi kjøpte leilighet dagen før, også får vi vite at vi skal bli foreldre? Det var mye som gikk gjennom hodet mitt. Også var det tidlig på morgenen. Klokka var 07.00 og jeg måtte på skolen. Men når jeg kom tilbake igjen tenkte jeg: «Okei, jeg skal bli far jeg. Det her gleder jeg meg til».

Maiken på sin side var mer forberedt på at noe var på gang.

– Jeg følte det veldig på kroppen. Jeg var helt annerledes. Jeg sovnet veldig tidlig, hadde vondt i puppene og hadde alle disse tegnene. Jeg var så sikker på at den testen skulle være positiv, forteller 22-åringen.

Paret innrømmer at graviditeten ikke var planlagt, da Maiken blant annet skulle studere til å bli jordmor i København til neste år.

– Vi kan være ærlige på at dette ikke var planlagt, men når det først skjedde ble sånn, så var det ingen tvil om at vi hadde lyst til å beholde, sier Maiken.

– Det er veldig stort, legger Cengiz til.

Holder termindatoen hemmelig

Paret ønsker å holde termindatoen hemmelig for offentligheten. Det er det flere grunner til.

– Vi har snakket om at det er litt hyggelig å ha noe privat, siden vi er ganske offentlige både på Instagram og YouTube, sier hun og fortsetter:

– Også er det sånn at folk ofte kommenterer størrelsen på magen og jeg synes det er hyggelig at folk ikke vet akkurat hvilken uke jeg er i, for da kan man ikke si om jeg er stor eller liten, forklarer Maiken.

To ulike kulturer

Danseparet møttes i tidlig tenårene i et dansestudio i Drammen, og ble etter hvert sammen da de var 15 og 16 år. Ettersom foreldrene til Cengiz er fra Tyrkia, har de vokst opp med to ulike kulturer.

Det har hatt sine utfordringer, men nå står paret sterkere sammen enn noen gang.

KJÆRESTER GJENNOM MANGE ÅR: Cengiz Al og Maiken Blom ble sammen da de var 15 og 16 år. Foto: Instagram, @maikenblom

– Jeg vil si at vi har formet hverandre ved å ta de beste tingene med de forskjellige kulturene vi har hatt. Fordelen var at vi var unge. Hadde vi vært 30 år, hadde kanskje verdiene allerede sittet så sterkt og det hadde kanskje vært vanskeligere å forholde seg til, men vi vokste opp sammen og lagde vår egen kultur ved å mikse to forskjellige kulturer sammen, forteller den tidligere SKAM-stjernen.

Også denne egenskapen har de planer om å ta med seg inn i den nye hverdagen.

– Det har vi snakket mye om, nå som vi skal få barn. Det er veldig fint å kunne ta det beste fra hver kultur. Vi lever i et flerkulturelt samfunn, og det kan være en fordel å ha vokst opp med litt av flere kulturer, sier Maiken.