I anledning Dronningens bursdag har det danske kongehuset publisert en offisiell portrettserie av dronning Margrethe på sine nettsider, fotografert av Per Morten Abrahamsen, tre dager på rad.

80-åringen skulle bli feiret med parade gjennom hovedstadens gater, etterfulgt av en middag på Fredensborg Slott.

Grunnet korona-situasjon ble naturligvis alle arrangementene avlyst, men Dronningen skal angivelig få en storslått feiring likevel.

På den private Facebook-gruppen «Danmark synger for dronningen» har hele 188.000 personer uttrykt at de skal delta.

I beskrivelsen står det at det skal synges ut fra balkonger, vinduer, havet og arbeidsplasser presis klokken 12.00.

«Målet er at vi skal høres over hele landet, både for majesteten og for fellesskapet.»

Det står skrevet at de, på bakgrunn av gruppens medlemmer, har plukket ut fire sanger for Dronnigen.

