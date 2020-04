Den amerikanske golferen Paige Spiranac åpnet i sin egen podkast «Playing A Round» opp om hennes katastrofale dating-historikk.

27-åringen forteller at hun som regel startet samtaler med interessante menn ved å få frem at hun var god i golf. Men dette viste seg å være et dårlig trekk.

– Den ene tingen jeg alltid hadde var at jeg var god i golf, og gutter elsker golf. Så jeg startet alltid samtalene med "Hei, jeg spiller golf", eller noe lignende og tenkte det ville funke, sier Spiranac.

Mennene bet på, men det hun trodde var interesse i henne, viste seg å være interesse i å bli bedre i golf eller å få golfutstyr.

– Ofte fikk jeg svaret "Hei, Paige. La oss dra ut på en golf-date. Jeg tar deg med på denne banen, så bare slår vi noen slag." Jeg tenkte jo det hørtes bra ut, men det endte alltid med at det ble en treningstime hvor jeg lærte dem å bli bedre golfere, sier hun.

Hun forteller videre at dette ikke var et engangstilfelle.

– Det skjedde hele tiden. Jeg var desperat og ville at gutter skulle like meg.

En av mennene hadde også kjæreste, noe han ikke fortalte til Spiranac.

– Han tekstet meg gjennom hele dagen, han var søt og flørtete. Men de eneste datene vi var på, var på golfbanen. Slik foregikk det i seks måneder, og han fortalte meg aldri at han hadde kjæreste, sier 27-åringen.