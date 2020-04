"EV nå" låser bilen til elektrisk drift, opp til drøyt 100 km/t. Smart når du ønsker å kunne kjøre kun på strøm. Etter hvert tenker jeg det også må komme systemer som vil oppmuntre til/premiere slik bruk i byer og tettsteder.

"EV senere" betyr at du utsetter kjøring på strøm. For eksempel hvis du er på vei inn mot en by og vil være sikker på å ha mest mulig elektrisk rekkevidde der. "EV lading" betyr enkelt og greit at bensinmotoren brukes til å lade opp batteripakken.

Jeg starter i "EV nå" og tenker det er en grei måte å finne ut hvor realistisk den offisielle rekkevidden på strøm er. Ford oppgir den til 56 kilometer, det er blant de beste i denne klassen.

De har også et offisielt tall på dette ved bykjøring, det ligger på 68 kilometer. Akkurat bykjøring blir det forresten ikke så mye av i denne artikkelen. Ås sentrum er det vi vel kan kalle "kompakt" (eller kanskje bitte lite, hvis du vil være litt negativ). Men vi har i alle fall ett lyskryss, det kom i fjor, i forbindelse med at alle elevene ved en barneskole måtte flytte ut til modulskole på grunn av oppussing.

Det startet med at kona ville ha ham litt ut av huset...

Ås sentrum: Til venstre Babylon Pizza som er ungenes favorittsted for take away. Til høyre 1. plan, drevet av Norges hyggeliste fysioterapeut, Christian Bakke.

Øl til lunsjen

Lunsjstopp er fast takst på de fleste billanseringer. Det er ikke så mange år siden jeg observerte noen danske kolleger som tok seg et par øl til lunsjen, før de kjørte videre.

"Det er vel fordi de vil oppleve bilen i samme tilstand som de fleste dansker kjører den i", repliserte en kollega tørt, da jeg kommenterte det.

I dag er lunsjen uansett byttet ut med en tur innom hjemmekontoret. To brødskiver, en god kaffekopp, en kjapp oppdatering av Broom – så er jeg ute på veien igjen.

Slik ser det ut når biltesterne har lunsjpause

Kuga foran Ås stadion, stedet der sønnen min på 10 år legger grunnlaget for en fotballkarriere han regner med skal bringe ham til enten Real Madrid eller til Manchester City. Noen andre alternativer er foreløpig ikke aktuelle...

Blitt en god del større

Nå setter jeg kursen mot noen svingete småveier, hvor det er langt mellom husene. En veldig fin måte å få satt Kuga litt på prøve. Begge de forrige Kuga-modellene har markert seg som noen av de mest kjøreglade bilene i klassen. Det tar ikke lang tid å merke at den nye følger opp det.

Bilen er bygget på en helt ny plattform, som har redusert vekten med inntil 90 kilo. Den ladbare utgaven er samtidig drøyt 100 kilo tyngre enn Kuga med 2-liters dieselmotor. Den elektriske drivlinjen betyr naturligvis ekstra kilo, men de ligger langt nede i bilen og bidrar til lavere tyngdepunkt. Det samme gjør det faktum at Kuga har blitt en lavere bil enn tidligere.

Bagasjerommet er rommelig, 554 liter i den ladbare utgaven.

Det er kanskje ikke superviktig for veldig mange Kuga-kjøpere, men dette er absolutt en bil du kan ha det morsomt med når svingene kommer tett. Det er en veldig fin balanse i bilen og få tendenser til krenging. Slik sett oppleves den mer som en sporty stasjonsvogn, enn en SUV. Drivlinjen henger også godt med her, kreftene kommer kjapt og kontant når du ønsker det.

En viktig faktaopplysning for de som vurderer ladbar hybrid-utgave av Kuga: Du får den ikke med 4x4. Skal du ha det, må du velge en av de andre utgavene.

Ellers har Kuga vokst siden sist. Nesten 9 centimeter i lengden, og 4,4 centimeter i bredden. Foran er det svært rommelig, baksetepassasjerene har det også bra. At baksetet kan skyves hele 15 centimeter i lengderetningen er kjempesmart. Her kan du velge mellom maksimal beinplass i baksetet, eller mest mulig plass i bagasjerommer. Med baksetene i fremste stilling, er bagasjerommet i denne ladbare varianten på 554, hele 645 liter i utgavene som ikke er ladbare.

Denne setter rekord i elektrisk rekkevidde

Kuga har blitt helt ny også innvendig. Dette bildet er Fords offisielle og er tatt på luksus-resorten Vila Vita Parc, på Algarve. Det koster fort 10.000 kroner døgnet å bo her, men prisnivået på de fleste restaurantene er ikke helt ille for oss nordmenn. Anbefales!

Svaret kom ned fra himmelen

Tilbake til lanserings-modus: En vanlig billansering inneholder som regel tre-fire timers kjøring etter lunsj.

En av de første jeg var med på (tidlig 2000-tall) endte tilsynelatende midt i ødemarken, i Spania. Flere timers kjøring fra hotellet. "Hvordan skal vi komme oss dit", tenkte jeg. Svaret kom kort etter ned fra himmelen (bokstavelig talt). To helikoptere som fløy oss til hotellet. Jeg fikk en kort prat med piloten som var tysk. Han fortalte at de hadde flydd begge helikopterne ned fra Tyskland, for denne jobben.

"De kunne ikke bruke noen spanske" spurte jeg? Til det bare ristet han kort på hodet. Jeg skjønte det ikke var så mye poeng å stille noen oppfølgingsspørsmål rundt det...

Ring, ring

Etter innsjekk på hotellet er det som regel en time eller to til videre program. Da pleier jeg å rigge meg til med Macen og få jobbet litt.

Ofte lager vi det vi kaller en "ring ring". En kjapp tilstandsrapport fra lanseringsturen, med førsteinntrykket fra turen. Da vi i Broom startet med dette, var det en god del kolleger som syntes det var noe stort tull (eller kanskje de bare helst ville slippe å jobbe så mye underveis..?) Uansett: Dette har blitt en liten signatur for oss, som jeg vet veldig mange lesere setter pris på. Det er jo dem vi er på tur for. "Ring ring" er en fin måte å dele inntrykk på, underveis i lanseringen.

Når dette er gjort, blir det som regel en dusj (eller kjapt bad hvis det er badekar på rommet, jeg elsker badekar!) – og så er neste punkt på programmet pressekonferanse med presentasjon av bilen. Akkurat det har vi jo allerede hatt i dag, så det punktet utgår nå.

Etter det er det som regel mingling og ett eller annet godt å drikke – og så er det klart for middag.

Her var det ring-ring med en bitter redaktør som måtte holde seg hjemme...

Den store stoltheten i Ås: Universitetet. Fra den gangen man bygde offentlige bygninger det virkelig var grunn til å være stolt av. Parken rundt er sannelig ikke så verst den heller!

Fagnerder – og dårlig engelskuttale

For noen år siden, var dette ofte lagt til finere og gjerne litt "stive" restauranter. Bilprodusentene tenkte sikkert at de skulle ta ekstra godt vare på gjestene sine. Men nå er det som regel mer uformelt og synes jeg: Bedre. Under middagene er gjerne også eksperter fra produsenten til stede. De fordeler seg mellom bordene, eller går rundt og prater. For oss journalister en helt unik måte å komme innpå folk som virkelig har en nærhet til produktet.

Noen er så fagnerder at det kan være vanskelig å få noe forståelig ut av dem. Andre (som regel japanere eller koreanere) er så dårlige i engelsk at det er nesten umulig å forstå hva de sier (men har de hatt ansvar for noe på bilen, da er det også de som skal fortelle om det!). Mens andre igjen klarer å forklare vanskelig ting på en folkelig måte – og attpåtil er veldig hyggelige. Disse er gjerne engelskmenn, svensker – eller noen ganger også tyskere.

Jeg glemmer for eksempel aldri han som hadde hatt hele prosjektansvaret for en britisk bilmodell, og ganske frittalende fortalte om det etter et par glass rødvin. Om designere og ingeniører som satt på kontoret hans og var helt enige. To minutter etter at møtet var over, banket de første på døra (som regel designerne), og sa at dette var helt uakseptabelt og at de aldri ville kunne få til det de nettopp hadde avtalt. Og når de hadde takket for seg, kom den andre gruppen, med akkurat samme budskap. Og i mens visste han at klokken tikket ned til en tidsfrist det var uaktuelt å ikke klare... Men det er en annen historie!

Han tegner det som kan bli din neste bil

"Hjulet" på Gamle Mossevei er et legendarisk møtested for bilinteresserte. Det ligger i nordenden av Ås kommune.

I seng før midnatt

Tilbake til dagens lansering. Nå har jeg fordelen at jeg kan kjøre bil helt til middag. Til gjengjeld er den hjemme, det er ikke noe spesielt godt å drikke før maten, ingen mingling (det blir jo uansett ikke helt det samme når det bare er kona og ungene hjemme), ikke er det noen eksperter til stede heller (i så fall er de bare selvutnevnte). Men spaghetti med familien er aldri feil det heller!

På en "ordentlig" billansering, skjer det vanligvis ikke mye etter middag. Jeg pleier å være trøtt etter å ha sovet dårlig, stått tidlig opp, vært på farten og ikke minst vært på jobb, en lang dag. Så ofte er jeg en av de første som sniker meg avgårde og går til sengs. Jeg sjekker tallene og trafikken på Broom, planlegger litt for dagen etter – og så er det gjerne god natt og sov godt en stund før midnatt.

Ikke våkne opp på et hotellrom

Akkurat det blir det her hjemme også. Men i dag har jeg faktisk fordelen av å kunne ta en ekstra kjøretur etter middag. Kugaen står halvveis oppladet på gårdsplassen og er klar for tur. Jeg må naturligvis benytte meg av muligheten.

Etter noen siste mil, parkerer jeg utenfor huset og konkluderer med at denne testdagen har vært fin den også, selv om jeg ikke har sett en eneste strand eller en palme underveis.

Og en annen hyggelig ting: I morgen skal jeg ikke våkne opp på et hotellrom langt hjemmefra, kjøre litt bil – og så ha en lang reise hjemover igjen. I stedet skal jeg dele dagen mellom hjemmekontoret og Kugaen. Det blir bra!

Og naturligvis (slik vi pleier å avslutte): Test kommer om ikke veldig lenge her på Broom!

Sen kveld utenfor hjemmekontor-vinduet. Kuga har gått i lade-dvale – og nå skal jeg også straks sove.

