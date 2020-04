Korona-krisen får nå konsekvenser på en rekke områder.

Før påske utvidet Statens vegvesen fristen for å ta EU-kontroll på bilen.

Det har resultert i av flere tusen bileiere har valgt å utsette denne kontrollen. Per i dag er det gjennomført mer enn 18.000 færre EU-kontroller, sammenlignet med samme periode i 2019.

Fortsetter denne trenden, vil det være 80.000 ekstra biler som skal ha EU-kontroll i neste periode. Det kan føre til lange køer, og at mange ikke rekker å få gjennomført kontrollen før neste frist.

Avskilte bilen der og da

– Bilbransjen frykter at for mange utsetter å ta EU-kontroll. Verkstedene har ikke kapasitet til å ta titusenvis av ekstra kontroller én måned. Men verkstedene er åpne og kan operere med svært lav smitterisiko. Det er ingen grunn til å utsette EU-kontroll hvis du ikke er syk eller i karantene, sier Tor Simonsen, bransjefagligleder i Norges Bilbransjeforbund (NBF).

Som bileier er du selv ansvarlig for å få bilen EU-godkjent innen fristen. Dersom bilen ikke har gjennomført en godkjent EU-kontroll innen fristen, vil det ligge en såkalt begjæring i Motorvognregisteret. Ved en kontroll vil kontrollmyndighetene, slik som politi, vegvesenet eller tollvesenet avskilte bilen der og da.

29 biler sto igjen uten skilter etter storkontrollen

Blir bilen din avskiltet, koster det både tid og penger å få skiltene tilbake. Foto: Scanpix.

Lange køer foran verkstedportene

Statens vegvesen ga utsettelse av fristen av EU-kontroll til 187 000 biler. Normalt gjennomføres det i snitt 6.000-8.000 kontroller hver dag.



Totalt gjennomfører verkstedene 6 millioner reparasjoner og vedlikeholdsoppgaver på biler hvert år.

– Det sier seg selv at dersom altfor mange velger å utsette nødvendig vedlikehold og reparasjoner, så vil køene foran verkstedportene bli svært lange. Dette vil igjen gjøre at folk kan risikere å ikke ha tilgang til trygge og kjørbare biler i en lengre periode, sier Simonsen, i en pressemelding.

550 biler levert til opphogging – nå jakter de flere

Det kan bli lange køer på bilverkstedene når Norge åpner opp igjen. Foto: Newspress.

Strekker seg langt

Myndighetene har poengtert at alt som kan fungere som normalt, bør fungere som normalt. NBF anfører at bilbransjen kan operere som normalt bare det kommer kunder. Det er laget veiledere for smittevern både for kunder, ansatte og biler. Hansker, ratt- og setetrekk, vask og desinfisering og avstand er viktige tiltak.

– Bilforhandlere og -verksteder strekker seg langt for å imøtekomme kundebehov. Mange tilbyr seg å hente biler og man tar kontakt med eksisterende kunder. Skal du ha god, rask og trygg service er dette tiden, sier Simonsen.

Er det skummelt å kjøpe bil som har vært kollisjonsskadet?

Video: Dette gjør de med bilen din når den er på verksted