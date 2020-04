Ifølge flere engelske medier begynner Premier League-klubbene å bli bekymret for hva som vil skje når spiller-kontrakter går ut 30. juni.

Dersom seriespillet ikke er ferdig før denne datoen frykter klubbene et minefelt av juridiske kamper, med spillere og kommersielle partnere.

Daily Mirror skriver at ni av klubbene skal ha hatt seriøse møter, hvor viktigheten av å ferdigspille sesongen før 30. juni var hovedtema.

Fredag er neste møte mellom klubbene og Premier League, da er det ventet at denne problemstillingen vil stå øverst på sakslisten.

Dersom man ikke klarer å spille resterende kamper før 30. juni skal de ni klubbene ha gjort klart et forslag som vil innebære at man korter ned antall kamper som gjenstår. De fleste lagene har ni kamper igjen, mens det for fire lag gjenstår ti kamper.

Det er ikke bare kontraktsituasjonen med spillere som skaper uro. Flere klubber skal også være på utgående kontrakt med store sponsoravtaler etter årets sesong, noe som kan sørge for at en viktig inntektskilde lar vente på seg.

FIFA har kunngjort at de vil innføre spesielle tiltak for å beskytte klubber og spillere når kontraktene går ut etter sesongen. Likevel skal Premier League klubbene ha blitt informert om at en engelsk kontraktslov vil erstatte eventuelle beredskapsordningene som FIFA innfører, og spillerne vil da ikke lovlig kunne holdes under FIFAs kjennelser.