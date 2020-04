Tidligere visepresident Joe Biden står nå alene igjen av kandidatene som kjemper om å bli demokratenes presidentkandidat til høstens valg, og den siste tiden har mange begynt å spekuleres om hvem han ønsker som visepresidentkandidat.

Til den amerikanske TV-kanalen MSNBC uttaler senator Elisabeth Warren, som tidligere var en av svært mange som kjempet om å bli demokratenes presidentkandidat, at hun gjerne stiller opp for å fylle rollen.

– Ja, lød det fra senatoren fra Massachusetts da hun ble spurt.

Onsdag kom også beskjeden om at hun støtter opp mot Bidens presidentkandidatur. Selv trakk liberale Warren seg som kandidat i mars.

Hun var i en periode omtalt som favorittene til å vinne nominasjonsvalget, men trakk seg etter skuffende resultater i flere delstater. Da lå hun et godt stykke bak Bernie Sanders, som også har trukket seg, samt Biden.

Ifølge The Guardian har Biden jobbet for å overbevise partiets liberale fløy den siste tiden.

En talsperson for Bidens valgkampapparat ønsket ikke å kommentere Warrens uttalelse, skriver The Guardian. Ifølge avisen har flere andre også hintet til at de ønsker å være Bidens visepresidentkandidat, blant annet tidligere guvernørkandidat Stacey Abrams og guvernør Gretchen Whitmer fra Michigan.