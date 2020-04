Mandag fikk politiet i byen Andover i den amerikanske delstaten New Jersey et anonymt og makabert tips, skriver New York Times.

Ifølge avisen opplyste tipseren at en avdød ble oppbevart i et skjul rett utenfor en av delstatens største eldrehjem.

17 døde i lite likhus

Da politiet ankom stedet, fant de ikke noen avdød, men inne på eldrehjemmet fant de derimot levningene til 17 personer i et lite likhus, som er dimensjonert for fire stykker.

De 17 er ifølge avisen blant de 68 dødsfallene som er tilknyttet Andover Subacute and Rehabilitation Center 1 og 2. Blant de 68 døde er to sykepleiere, skriver avisen. 26 av de døde på eldrehjemmet har testet positivt for koronaviruset. Dødsårsaken til de andre er ikke kjent.

Ifølge avisen er også et større antall personer ved de to byggene, både ansatte og pasienter, smittet av viruset, blant annet 41 ansatte og en av sjefene.

Eldrehjemmet har sengeplasser til drøyt 700 pasienter, og er delstatens største av sitt slag.

– De var overveldet

– De var helt overveldet av hvor mange som døde, sier politisjefen i Andover, Eric C. Danielson til avisen.

Eldrehjemmet ba i helgen om å få levert flere likposer til å oppbevare de døde ved hjemmet, ifølge avisen.

– Utfordringen vi har med alle eldrehjemmene er at når spredningen først skjer, så sprer det seg som ild, sier kongressmedlem Josh Gottheimer, som representerer delstaten, til avisen.

– Det er så vanskelig å stoppe det, sier han videre.

13 av de avdøde som ble funnet på likhuset ble mandag fraktet til en kjølebil som står utenfor et sykehus i byen Newton, ifølge politisjefen. Et begravelsesbyrå skal etter planen hente de fire siste.

Ifølge Johns Hopkins Universitys oversikt er det hittil registrert over 637.000 tilfeller av koronavirussmitte i USA, og over 30.000 dødsfall.