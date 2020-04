Dyrehagen Neumünster Zoo i Tyskland sliter økonomisk som følge av tiltakene som er satt i gang i landet under koronakrisen.

Nå har dyrehagen skrevet et utkast til en kriseplan, som skisserer hva de kan gjøre om den økonomiske situasjonen ikke blir bedre, opplyser dyrehagens direktør Verena Kaspari til det tyske nyhetsbyrået Deutsche Presse-Agentur.

– Om, og dette er snakk om det verste scenarioet, jeg ikke har nok penger til å mate dyrene, eller om leverandørene ikke greier å levere som følge av restriksjoner, vil jeg slakte dyrene for å mate andre dyr, sier hun, skriver CNN.

Dyrehagen har over 700 dyr av forskjellige 100 arter. Ifølge CNN skisserer kriseplanen hvilken rekkefølge dyrene skal slaktes i, om situasjonen ikke blir bedre. Nyhetskanalen skriver at det ikke er kjent hvilke dyr som eventuelt vil bli slaktes først, men at dyrehagens isbjørn Vitus nok skal være trygg.

Direktøren sier også at hun heller vil avlive dyrene enn å se dem sulte. Kaspari opplyser om at dyrehagen har mistet hele sin inntekt i etterkant av nedstengingen som trådde i kraft 15. mars, og overlever per nå kun på donasjoner.

Til tross for at tyske myndigheter har startet fordelingen av sin krisepakke på 750 milliarder euro, er det ifølge Kaspari uklart hvorvidt dyrehagen vil få noe midler.

– Vi er en forening, og får ikke midler fra byen. Pengene vi har søkt om fra staten har ikke kommet frem enda, sier direktøren.