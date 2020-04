Sist måned ble britiske Connie Titchen innlagt på sykehus i Birmingham, med mistenkt lungebetennelse, skriver Sky News.

106-åringen fikk kort tid etterpå påvist koronavirussmitte, og har vært på sykehuset i tre uker.

Aktiv livsstil

Sist uke ble hun friskmeldt, melder Sky News.

– Jeg føler meg veldig heldig som slo viruset. Jeg gleder meg til å se familien, uttalte hun da hun forlot Birmingham City Hospital.

Til Sky News uttaler barnebarnet Alex Jones at Titchen, som er bestemor til fem og oldemor til åtte, har levd et aktivt liv, og at hun elsker dans, sykling og golf.

– Hun har alltid laget mat selv også, selv om hun liker en frekk tur til McDonalds i ny og ne. Jeg har ikke fortalt henne at de har stengt, sier barnebarnet.

Over 99.000 smittet

Sykehuset skryter også av 106-åringen, som har opplevd to verdenskriger, i innlegg på Facebook.

– Vi ønsker å gi en runde applaus til Connie. Hun, som andre, er på vei hjem fra City Hospital, og har med hell slått koronaviruset, uttaler sykehuset.

– Som 106 år gammel er hun vår eldste pasient til å gjøre det, og hun kan faktisk være den eldste i landet til å greie det. Godt jobba, Connie! lyder det fra sykehuset.

Ifølge Sky News har flere eldre britiske pasienter blitt friske etter å ha hatt viruset, deriblant den 99 år gamle krigsveteranen Albert Chambers, samt 101 år gamle Keith Watson.

Ifølge Johns Hopkins University har over 99.000 personer fått påvist koronavirussmitte i Storbritannia, og over 12.800 er registrert døde med viruset.