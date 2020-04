Ingen enighet i Israel – kan få fjerde valg på to år

IKKE ENIGE: Valgkampplakater viser statsminister Benjamin Netanyahu til høyre og Benny Gantz til venstre i Bnei Brak i Israel. Foto: Oded Balilty

Benjamin Netanyahus og Benny Gantz har ikke blitt enige om et regjeringssamarbeid innen fristen midnatt. Det kan bety et fjerde valg på to år.