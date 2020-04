Amerikanske skoler har vært stengt siden starten av mars som følge av koronaviruset. Ifølge CBS News er det nå klart at mars 2020 er første gang på 18 år at det ikke er registrert en skoleskyting i landet.

Ifølge National School Safety Center og National School Safety and Security Services har det vært registrert minst en skyting i mars måned hvert år mellom 2002 og frem til i fjor.

Til tross for at det ikke er rapportert inn skoleskytinger sist måned, er det meldt om flere våpenrelaterte episoder. Ifølge CBS News mangler disse hendelsene flere av trekkene man ser når man omtaler skoleskytinger.

Ifølge data fra organisasjonen Everytown for Gun Safety er det i mars i år registrert syv skyteepisoder. I fire av hendelsene skal et våpen ha blitt avfyrt ved et uhell og to av dem skjedde på universiteter, men hadde ingen studenter involvert. I den siste av dem, som skjedde i midten av mars, oppsto det en krangel på en fotballbane ved Atasocita High School i byen Humble, der en tidligere elev skjøt og drepte en annen tidligere elev, skriver Click2Houston.

Ifølge en forskningsrapport fra 2018, publisert i The New England Journal of Medicine, er skyting den 2. fremste årsaken til dødsfall blant unge i USA, bak trafikkuhell. Organisasjonen Everytown for Gun Safety omtaler det som et «unikt amerikansk problem».

CBS skriver at våpensalget har økt dramatisk som følge av koronakrisen, som følge av at folk føler seg redde for det ukjente og ønsker å beskytte seg da de er ilagt karantene.

Igor Volsky i organisasjonen Guns Down America frykter at man kan se en økning i skyteepisoder når pandemien er over.

– Når pandemien er over, og vi er ferdige med sosial distansering, vil våpnene fortsatt være der. Vil det føre til flere masseskytinger, skoleskytinger, skyteepisoder hjemme, på konserter og på arbeidsplasser, spør han.