Sørøst politidistrikt ønsker ikke å gi NTB detaljer om etterforskningen natt til torsdag, men bekrefter flere pågripelser i forbindelse med skyteepisoden tidligere onsdag.

Ifølge Varden har en 27-åring forklart at han ble oppsøkt av seks ukjente menn hjemme hos ham selv, som ukjent av hvilken grunn skal ha forsøkt å drepe ham, men han kom seg unna.

– De skjøt flere skudd etter meg, har han forklart.

Politiet fikk melding om at skudd var avfyrt ved privatboligen i Follestad i Skien i Telemark i 12-tida. Ingen skal ha vært skadd, og to biler ble sett kjørende fra stedet. På stedet fant politiet flere tomhylser.

Tatt i Grimstad

Politiet sperret av området, innhentet informasjon på åstedet, og snakket med naboer og vitner. På ettermiddagen bisto Agder politidistrikt Sørøst politidistrikt i en væpnet aksjon i Grimstad, melder Fædrelandsvennen.

– Det var tre personer som ble pågrepet i en leilighet, mens en fjerde er tatt inn for avhør til politiet. De tre vil bli transportert til oss, opplyste operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud.

Alle siktede er ifølge avisa fra Østlandet, og ifølge Sørøst politidistrikt kan opptil åtte–ni personer ha vært involvert i episoden.

Flere aksjoner

Sent onsdag kveld gjennomførte Sørøst politidistrikt en væpnet aksjon mot et forretningsbygg på Klyve der fem uniformerte politibiler og en sivil politibil rykket ut, og ifølge Varden har 27-åringen som ble utsatt for skyteangrepet tilknytning til adressen.

Politiet ønsker ikke å kommentere opplysningene eller aksjonen.

Halvannen time senere, ved midnatt, melder lokalavisen igjen om en ny politiaksjon med pågripelser som skal ha tilknytning til skytingen tidligere på dagen.

Heller ikke denne gangen kan Sørøst politidistrikt kommentere.

– Vi må henvise til ansvarlig jurist i saken, som kan kommentere dette i morgen, sier operasjonsleder Marius Knudsen til NTB.