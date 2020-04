Det melder E24 , som har fått innsyn i brevet der de ansatte blir varslet av fagforeningene BALPA og United om at de ikke får lønna si.

OSM er det norske bemanning- og utdanningskonsernet som Espen Høiby driver. De besørger mye av mannskapene i Norwegian.

Ifølge brevet skal OSM nylig ha invitert representanter for fagforeningene til telefonmøte.

«Målet med samtalen var for å informere oss om at Norwegian har informert OSM om at de ikke vil være i en posisjon til å betale aprillønnen, og at OSM heller ikke har tilstrekkelige midler for å dekke lønnen», skriver BALPA til sine medlemmer i brevet.

E24 har ikke fått en kommentar fra Norwegian sent onsdag kveld.

Til The Guardian uttaler Norwegian at «mannskapenes arbeidsgiver, OSM, har vært i kontinuerlig dialog med de relevante fagforeningene for å oppnå en best mulig avtale for våre besetningskolleger med base i Storbritannia».

(©NTB)