Truer med drastisk grep mot Kongressen

Under onsdagens pressemøte fortalte USAs president Donald Trump at han er svært misfornøyd med at han ikke får godkjent flere sentrale stillinger og dommere av den amerikanske Kongressen.

I sin innledning uttalte Trump at han kan komme til å midlertidig stenge ned Senatet og Representantenes hus, ved å fremtvinge en pause, om han ikke får det slik han vil, skriver The Washington Post.

– Om de ikke godkjenner de folka vi trenger, spesielt nå på grunn av pandemien, kommer jeg til å gjøre noe jeg ikke ønsker å gjøre, men vil gjøre, om jeg må, sier Trump.

– De har fått en advarsel. Og nå advarer jeg dem igjen, fortsetter presidenten.

Ikke brukt før

Grepet presidenten ønsker gjennomføre, er ifølge The Washington Post aldri blitt tatt i bruk før, og er nedfelt i amerikanernes grunnlov. I prinsippet har presidenten makt til å utsette Kongressen om lederne i Representantenes hus og Senatet ikke greier å bli enige om når de skal ta pause.

Ifølge avisa tar Senatet pause ofte, men har fortsatt status som fortsatt formelt åpent, som følge av at de gjennomfører korte møter med få dagers mellomrom. Om Senatet tar pause, kan Trump få godkjent noen stillinger uten å få godkjennelse av dem.

Det Trump ønsker, er at Senatet enten stemmer gjennom kandidatene hans, eller gjennomfører en reell pause, der han kan gjøre dette.

– Den gjeldende praksisen ved å forlate byen mens en holder tullete møter som oppfyller minimumskravene er en forsømmelse av plikten deres det amerikanske folk ikke har råd til under denne krisen. Det er svindel. Det de gjør er svindel, og alle vet det, sier Trump.

Presidenten hevder at rundt 100 personer nå venter på stillinger, og sier at de burde vært godkjent for lenge siden. Ifølge The Washington Post er hovedårsaken til at så mange stillinger står ledige at presidenten ikke har nominert noen til å fylle dem.

Ifølge NBC News skal ikke Senatet møtes skikkelig før 20 april, men har i mellomtiden hatt korte møter. Representantenes hus har sitt neste møte 4. mai.



Ifølge The Washington Post er det lite trolig at Trump vil få til å fremtvinge en pause hos Kongressen som følge av regler i det amerikanske senatet.

Ifølge avisen avhenger planen av støtte fra lederen i Senatet, republikaneren Mitch McConnel, og selv om han blir med på dette, vil det være lite trolig at dette skjer. McConnels kontor har ikke ønsket å svare på spørsmål angående Trumps plan overfor avisen.

Forventer motbør

Under pressemøtet ble presidenten spurt om dette ikke er et vel radikalt grep, og hva han tenkte om at det ikke oppfordret til samarbeid på tvers av partilinjene.