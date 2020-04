– Morsomt fordi det er så dumt

Kraft laget på bindevev, bein og kjøtt har lange tradisjoner i kostholdet.

Siv Hauge er en av dem som har kokt kraft i mange år, og i dag produserer hun økologisk kraft som hun selger på glass. Hun forklarer at når vi langtidskoker bein, knokler og hud fra dyr, så trekkes næringsstoffene ut i vannet og vi får en næringsrik væske.

– Det er rett og slett medisin. Jeg har jo sett at man får friskere hud, man får mer glød, man blir sterkere, søvnen blir bedre og ledd blir bedre. Det har jeg fått mange tilbakemeldinger på, forklarer hun.

– Det er jo logisk at kraft er bra for oss, fordi dette er det kroppen vår er bygget opp av. Det er egentlig alt jeg trenger å vite, sier Hauge.

Naturens medisin

Kjente bloggere som Maren Aasen og Silje Mariela Westby forteller også om helsefordelene ved å drikke kraft. Og for kraftentusiastene er det særlig kollagenet som betyr noe. Maren Aasen forteller i en video på sin YouTube-kanal at kollagenet i kraften er bra for både hud hår og negler, men også det indre; fordøyelsen, immunforsvaret, betennelser, ledd og avgiftning.

I en video på bloggen sin forteller også Silje Mariela Westby at den kollagenrike kraften er bra for både avgiftning av kroppen og at det også kan gi finere hud.

KRAFTENTUSIAST: Siv Hauge mener kraft er medisin. Foto: Synne Haugrønning Braa/Helsekontrollen.

– Det er så dumt

Professor i molekylær ernæring, Bjørn Steen Skålhegg, forteller imidlertid at det er helt umulig at det kollagenet du spiser fra dyr eller andre organismer kan bli til det samme kollagenet i din kropp.

Skålhegg forklarer at kollagen er et protein, og som alle proteiner du spiser vil det bli brutt ned til den minste fellesdelen som er mellom dyr og deg selv – og det er det vi kaller aminosyrer.

– Og det er ikke sånn at de er stemplet med «jeg kommer fra kollagen»-aminosyrer. Dette betyr altså at kroppen ikke ser forskjell på aminosyrene fra et protein fra planter, og protein fra for eksempel kylling, forteller han.

Derfor er det rett og slett ikke mulig å få til at et kollagentilskudd, eller det du spiser av kollagen skal bli til kollagen inne i kroppen etter du har spist det, ifølge Skålhegg.

– Vi får ikke noe bedre ledd og blir ikke noe mindre rynkete av å drikke kollagen, så enkelt er det. Det er egentlig ganske morsomt fordi det er så dumt, legger han til.

Dårlig dokumentert

Klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør påpeker også at det ikke finnes forskning som beviser at kraft har noen andre helsefordeler enn annen mat.