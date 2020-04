Mener ett av tiltakene er umulig å gjenomføre

Utenfor barnehagen på Etterstadsletta i Oslo står Mina på snart 5. Hun klatrer på gjerdet og ser inn på huskene.

– Det er korona og derfor må jeg være hjemme, forteller hun.

– Jeg savner bestevenninnen min Sofie og jeg savner å leke, men det har gått fint å være hjemme også da, sier Mina Nikoline Thoresen.

Innenfor gjerdet i barnehagen sitter barnehagelærer Sandra Holmebukt og ser regjeringens pressekonferanse om smitteveiledning for barnehagene som ble lagt frem i dag.

– God hånd og hostehygiene skal vi få til. Det har vi allerede praktisert lenge så der er det ingen store overraskelser, sier Holmebukt, som er barnehagelærer i Dumpa Kanvas musikkbarnehage.

Snørr og avstand

Hun tror både hygienetiltak og mindre grupper lar seg gjennomføre, men noe blir mer krevende.

– Der det er mulig skal den ansatte holde 1-2 meter avstand leser jeg i veilederen. Det tror jeg ikke er mulig å gjennomføre. Små barn trenger mye omsorg og den gir vi med et fang, klemmer og trøst, sier Holmebukt.

Når den nye hverdagen er i gang neste uke, ber barnehagene og myndighetene foreldrene om å hjelpe til.

– Vår oppfordring er at foreldre må være restriktive. Til vanlig blir snørrete unger sendt i barnehagen, det er ofte greit, men det må man være veldig forsiktig med å gjøre nå, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

– Foreldrene må ta mye ansvar, vi klarer ikke å ha et listeregime hele tiden og være vaktbikkje så de må hjelpe oss med å vaske hender og ikke sende i barnehagen hvis barna er snørrete, sier Holmebukt i Dumpa musikkbarnehage.

I Dumpa Kanvas musikkbarnehage fulgte de spent med på pressekonferansen til Guri Melby. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Trygt å åpne

Kunnskapsminister Melby mener det er svært viktig at barna kommer tilbake til barnehagene.

– Det er altså trygt å åpne barnehagene og det er spesielt viktig for barna våre. Og som kunnskapsminister føler jeg på meg at dette kommer til å gå veldig bra, sier hun.

Egne leker, egne områder, egne små grupper med faste voksne og mye utetid er noe av det som planlegges i barnehagene rundt om i Norge, med veilederen som rettesnor.

– Det jeg er mest bekymret for er at de minste barna ikke skal kjenne igjen hverdagen de kommer tilbake til. At dette blir en ny tilvenningsperiode for mange, men vi får bare løse det, sier Holmebukt.

– Vi kan jo ikke garantere at det ikke blir mer smitte fremover, men vi får bare følge de retningslinjene vi har fått fra myndighetene.

– Ikke bekymret

Hun er klar på at barnehagen og de ansatte er forberedt på en ny hverdag.