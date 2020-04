Riises drømmelag: – Han er den beste jeg har spilt sammen med

Høyreback: Jamie Carragher (Liverpool)

– Jeg slet litt her. Det stod mellom Steve Finnan og Jamie Carragher, og valget falt på Carragher. Det en spiller jeg har et ekstremt godt forhold, og har det enda. Han var en fantastisk forsvarsspiller. Han spilte mest midtstopper, men som forsvarsspiller og med tanke på det å gå i dueller, så var han et forbilde. Han ville spille hver eneste kamp og forsvarte målet med hele livet, for å si det sånn, fastslår Riise.

Midtstopper: Sami Hyypiä (Liverpool)

– Det var en midtstopper og en person jeg følte var en far og bror for meg da jeg kom til Liverpool. Han tok meg imot med en gang. Han var kaptein og en helt strålende fotballspiller. Han er høyrebeint, men hadde en venstrefot det luktet svidd av. Rå i luften, og rå til å lese spillet. Sami var en leder på banen og en fantastisk fotballspiller som fortjener å være på mitt lag, sier Riise.

Midtstopper: Daniel Agger (Liverpool)

– Agger var en helt vanvittig god fotballspiller. God på hodet, og en vanvittig god venstrefot. En rå fotballspiller og en vinnertype. Han var utrolig tøff, og gikk i dueller så det smalt. Det var en drøm å spille i forsvaret med ham, beskriver Riise.

Venstreback: John Arne Riise (Liverpool)

– Her kan jeg jo ikke sette Brede Hangeland. Jeg setter meg selv der, fordi jeg var heldig og spilte fast i de klubbene jeg var i. Jeg vil være en del av dette laget her. Jeg spilte hver kamp og følte at jeg bidro til at vi hadde gode sesonger, fastslår han.

Midtbane: Daniele De Rossi (Roma)

– Jeg valgte å spille med tre på midtbanen. Den første er den fremtidige kapteinen på Roma, for Totti var jo der da. De Rossi er vel den spilleren jeg har spilt med som brenner for byen og drakten sin mer enn noen andre. Han kunne fyre opp spillerne i ukevis før for eksempel Lazio-derbyet, og kunne gråte etter kamp hvis vi tapte. Han hadde ro med ballen, et fantastisk blikk og noen helt vanvittige pasninger, roser Riise.

Midtbane: Javier Mascherano (Liverpool)

– For en villbass! Han lå etter deg uansett, og hoppet inn i taklinger. Jeg kaller ham ofte for ryddegutten. Vi var offensive til tider, men han var der rundt midtstreken og vant ballen og holdt igjen. Der var han i en egen liga. Og når du så han fyke i taklinger, så hadde du lyst til å gjøre det selv. Han var et ganske enkelt valg på dette laget her, mener Riise.

Midtbane: Xabi Alonso (Liverpool)

– Han hadde en pasningsfot jeg aldri har sett maken til. Han var ikke kjapp, men hadde en fotballsmarthet og skuddfot og pasningsfot som var helt utrolig. Jeg husker en kamp på Anfield, og det tok 39 minutter før han misset med sin første pasning. Jeg visste alltid at ballen kom da Alonso hadde ballen. I ni av ti tilfeller slo han ballen der han skulle. For en fotballspiller, sier en imponert Riise.

Offensiv midtbane: Steven Gerrard (Liverpool)

– «Captain fantastic». Hvem ellers? Han er den beste spilleren jeg har spilt med. Den mest komplette jeg har sett. Han hadde absolutt alt. Det var fart, trygghet, styrke, scoringer, taklinger og skudd. Og han hadde en vinnermentalitet som jeg elsket å ha rundt meg. Jeg er takknemlig og glad for å ha vært en del av hans historie, fastslår Riise.

Angrep: Francesco Totti, kaptein (Roma)

– Jeg gråt selv da Totti la opp. Det han har betydd for Roma og byen er helt utrolig. Han har fått så mange tilbud gjennom årene, men alltid vært trofast. Totti har en selvtillit og autoritet som er helt enorm. Heldigvis fikk jeg et godt forhold til ham i klubben. Han var så stor, han var liksom guden av Roma. Den teknikken Totti hadde. Da jeg kom var han ikke på sitt aller, aller beste. Men den teknikken og touchen... Jeg er utrolig stolt over å ha vært i Roma, og sett hvor stor Totti er. Som person var han ydmyk og snill og god. Han var en megastjerne, men det så ikke vi spillere noe av. Jeg velger Totti som kaptein foran Gerrard, konkluderer Riise.

Angrep: Fernando Torres (Liverpool)

– Det stod mellom Torres og Michael Owen. Det ble Fernando Torres. Det handler om at jeg var der da han var på toppen av sin karriere. Da var det helt vilt. De scoringene og det rykket han hadde, det var rått altså. Torres var dødelig foran mål. Han kom med klubben med vanvittig press, og klarte å svare med en gang, beskriver Riise.

Manager: Rafael Benitez (Liverpool)

– Jeg fikk gleden av å vinne Champions League og FA-cupen, og i tillegg fikk jeg oppleve nok en Champions League-finale med ham. Det er jeg evig takknemlig for, sier Riise.