Slik forandrer du uteplassen til en grønn oase

Utfordringene er mange. Rullestolbrukere skal kunne bruke terrassen, ingenting fast kan bygges langs gjerdene slik at man kan klatrer opp og falle utfor, og vi må passe på de vektbegrensninger som er på et slikt tak.

FLERE SONER: Langbordet er plassert i en av hovedsonee på takterrassen. Foto: Pandora Film/ TV 2

Byggearbeidet

Det er mye materialer som skal til for å bygge alt det som etterhvert kommer på planen, og valget er å enten kappe alt opp i lengder som går inn i heisen, eller å leie byens største kran og få heist materialene opp på terrassen. Vi velger selvsagt det siste, og vi får materialene pakket slik at hvert kolli er lett nok til at det akkurat er mulig å få alt på plass.

MØBELSNEKRING: Vi bygger den store sofaen på terrassen. Foto: Pandora Film/ TV 2

For å bryte den store, lange flaten, og for å bedre utsiktsforholdene her oppe, velger jeg å bygge opp deler av gulvet. Solplassen i den ene enden bygges ett trinn opp, og loungeområdet plasseres to trinn over hovednivået. Vi legger ut bjelkelag til dette og kler med helt vanlige terrassebord av trykkimpregnert materiale.

SOLPLASS: Når solplassen er ferdig og plantene kommet på plass, ser det slik ut. Foto: Pandora Film/ TV 2

Loungeområdet

Her bygger vi faste benker av terrassemateriale. Disse er tilpasset størrelsen på sitte- og ryggputer fra Ikea. Vi kunne brukt løse møbler her, men en takterrasse er vindutsatt, så plassbyggete møbler er sikrere. Siden vi har bygget opp dette området, kan man se mer av utsikten enn man kunne på det opprinnelige bakkenivået.

LEVEGG: Leveggen er plassert i bakkant av sofaen og festet i sofakonstruksjonen. Foto: Pandora Film/ TV 2

Både foran og bak dette oppbyggete nivået er det god plass frem til de omliggende gjerdene. For å få det litt lunere her oppe, og for å skjerme noe for innsyn fra omliggende boliger, lager vi en levegg i bakkant av sofaen. Denne består av ferdigkjøpte hvite elementer som festes til sofa og terrassekonstruksjonen.

ROMDELING: Store plantekasser blir brukt for å definere de ulike rommene på terrassen. Foto: Pandora Film/ TV 2

Blomsterkasser

Jeg vil som sagt at denne terrassen skal bli en blomstrende oase. Blomsterkasser skal omkranse de forskjellige områdene, men på en takterrasse må man tenke på drenering, vanning og vekt. Kassene ser store ut, og det er for å få høyde på dem, men de er ikke fylt med jord fra bunn til topp. Da ville de blitt svært tunge.

I bunnen er det først laget et ekstra bjelkelag med luftige terrassebord. Deretter er kassene kledd med knotteplast både på sider og i bunn. I bunnen lager masse dreneringshull i knotteplasten, før det blir fylt med store mengder lecakuler. Lecakuler veier nesten ingenting og gir god drenering.

Til slutt legger vi fiberduk over lecakulene og fyller opp med luftig jord. Kassene har konstruksjon i trykkompregnert materiale, og de er kledd med hvitmalte kledningsbord.

Husk å legge tilrette for automatisk vanningsanlegg dersom du har bruk for det! Her la vi ut slanger med dyser til alle bed. Det er sikkert smart dersom det er snakk om et område der flere skal dele på ansvaret.

Spiseplassen

Til spiseplassen har jeg satt av et område som er stort nok til et langbord for mange. Her er også plass til at bordene kan stå enkeltvis, om man heller vil det. Alle bord og benker er sammenleggbare, slik at det skal være lett å flytte dem til lagringsplass når vinterstormene herjer. Her er en kombinasjon av benker og løse stoler, og de løse stolene kan stables.

Til kjøkkenområdet lager vi to store skap med benkeplate på toppen. Skapene er bygget på mål slik at alle sofaputene kan oppbevares her når det regner. Slikt er viktig å tenke på når det er snakk om et fellesområde! På toppen av skapene legger vi benkeplate i stein, som vil fungere fint som kjøkkenbenk.

FLEKSIBLE MØBLER: Bord og benker kan slås sammen, og her kan man møblere for mange eller for få. Foto: Pandora Film/ TV 2

Beplanting

Endelig planter! Det var fantastisk morsomt å bekle denne takterrassen med blomster i all verdens farger. Jeg valgte å gå fargerikt fremfor grønt og sobert. Her skulle det bli sommerfest.

I bedene finnes mange stauder som vil blomstre på forskjellige tider av året, og innimellom er det plantet sommerblomster som fyller ut og gir gladstemning. Jeg prøvde å finne planter som er hardføre og som tåler både sol, vind og regn. Neste sommer vil gi svaret på om jeg lyktes med det. Men at de alle skulle ha stilker med noe vakkert på som vaiet i vinden, det var hovedtanken.

Se som det har vokst!

Det ble fint med en gang det ble plantet til, men som jeg lovte i episoden, så dro jeg tilbake omtrent seks uker senere for å se hvordan det stod til med plantene og ta bilder. Nedenfor ser du resultatet. Du snakker om blomsterflor!

Og la meg til slutt legge til: Det var en udelt fornøyelse å snike meg tilbake på terrassen for å se. Det så nemlig ut som man hadde tatt kjærlig hånd om alt. Ikke et eneste rusk på gulvet, og ikke en vissen blomst eller et vissent blad bedene! Noen har passet på plantene og gjort en nydelig jobb! Hurra, det varmer et hagehjerte! Takk for oss!

Kjersti

