Markedet for store og eksklusive SUV-er har nærmest eksplodert i Norge de siste årene. I starten skyldres i hovedsak én ting: At flere biler i denne klassen kom som ladbare hybrider.

Dermed fikk de også et solid avgiftskutt. Kombinert med muligheten for å kjøre på strøm (i alle fall på korte avstander), gjorde det at mange nordmenn dro til og kjøpte mye dyrere bil enn de nok ellers ville gjort.

Bølge nummer to kom så i form av de elektriske SUV-ene. Først ut var Tesla Model X. Så fulgte de tett på rad: Jaguar I-Pace, Audi e-tron og Mercedes EQC.

Nå melder også Ford seg på i klassen for virkelig store SUV-er. Digre Explorer ruller nå straks inn i landet i ladbar hybridutgave. Men aller først har ett eksemplar vært her en stund, og det har vi i Broom fått anledning til å bli litt bedre kjent med.

Virkelig toppmodell

Bilen har vært runden rundt hos en rekke forhandlere, og den har også stått utstilt på Gardermoen. Dette er en førproduksjonsbil. Det betyr at det ikke er anledning til å gjøre noen tradisjonell test på den, men i praksis er det fint lite som skiller denne fra bilene som har kommet på båt fra USA til Belgia, og derfra blir transportert til Norge.

Her til lands legger Explorer seg på topp i Fords personbilutvalg. Og vi snakker virkelig toppmodell. Explorer er SUV slik amerikanerne liker dem. Diger, med sju seter og massevis av plass. Bilen er over fem meter lang og to meter bred, den ruver virkelig ute i trafikken.

Det ble solgt endel biler i denne klassen her i Norge for noen år tilbake. Men da var det snakk om avgifts-smutthull, der mange blant annet ble solgt som lastebiler.

ST-Line betyr mange detaljer i sort, det toner ikke akkurat ned designet.

Kjapp – og med bunndrag

"Smutthullet" denne gangen er altså at Explorer har kommet som ladbar hybrid. Drivlinjen kombinerer en 3-liters V6 bensinmotor med en 100-hesters elektrisk motor. Dette gir en totaleffekt på 457 hk og voldsomme 825 Nm. Drivlinjen gir et solid bunndrag, samtidig som bilen er kjapp: 6 sekunder blank på 0-100 km/t. Explorer har for øvrig en 10-trinns automatgirkasse.

Som ladbar hybrid slipper den en god del avgift, men full uttelling får den ikke. Til det er rekkevidden på strøm for kort. Det offisielle tallet er 42 kilometer, målt etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Det klarer vi ikke underveis. Det nærmeste vi kommer er 35 kilometer, i en testløype med kombinasjonen tettbygd strøk, landevei og litt motorvei. Temperatur mellom fem og ti grader. Men her skal vi legge til at vi ikke har forsøkt ekstrem sparekjøring, med det bør det være mulig å hente ut noen flere kilometer.

Én ting ødelegger for denne bilen i Norge

Explorer går inn som ny toppmodell for Ford i Norge. Fra før har de SUV-ene Edge og Kuga, pluss crossoveren Puma.

Småkjøring på strøm

På en lengre rute, sjekker vi forbruket etter at batteriet har gått ned i null. Med pen og jevn landeveiskjøring (maks 90 km/t), ender vi da på 0,75 liter/mil. Tatt i betraktning at vi snakker stor SUV med 3-liters V6-motor er det slett ikke ille. Dette har naturligvis også mye med kjørestil å gjøre. På ladbare hybrider gjelder å unngå rykk og napp – og bremse minst mulig. Da regenererer du også maks underveis på tur. I motsatt fall: Kjører du aggressivt, vil forbruket naturligvis bli en god del høyere.

Den store styrken til ladbare hybrider er at du kan gjøre unna mye av småkjøringen på strøm, samtidig som du slipper all form for rekkeviddeangst. Men du må være flink til å lade. Konkret for denne bilen: Har du 30 kilometer pendlervei til jobben og kan lade der – ja, da vil du kunne gjøre unna nesten all denne kjøringen uten å bruke bensin.

Hekken er kanskje den mest anonyme delen av dette designet, med smale baklykter som er trukket ut mot kantene.

12 koppholdere

Med lengde på 5,05 meter er dette ikke overraskende en rommelig bil. Midtre baksete er tredelt, der midterste sete er endel smalere enn de to ytterste. En voksen får det trangt her, på grunn av bredden. Men ellers er plassen god i alle retninger.

De to bakerste setene felles opp og ned elektrisk. Plassen er overraskende god også her. Det er også adkomsten. De to bakerste setene er lavt montert, derfor får voksne en litt spesiell sittestilling, med "knærne under haka". Men det er god takhøyde, bra beinplass og også god plass i bredden. Et annet pluss: Ford har sørget for gode koppholdere, også helt bakerst. Noe annet skulle jo også bare mangle på en amerikansk bil!

De to bakerste koppholderne kommer forresten i tillegg til ti (!) foran i bilen, og oppbevaringsrom på til sammen 123 liter. Bagasjerommet spenner fra 330 liter med alle setene i bruk, til 2.274 når du feller ned alle baksetene.

Selgeren "glemte" å fortelle om noe veldig viktig

Digert bagasjerom som femseter.

Selv med de bakerste setene i bruk er det OK plass til bagasje.

Skal ikke være luksusbil

Interiøret for øvrig er praktisk og funksjonelt, men eksklusivt er det ikke. Her merker vi tydelig forskjellen i tankesett mellom amerikanske og europeiske bilprodusenter. Og ikke minst: At dette ikke ment å skulle være noen luksusbil.

Kommer du fra en av de tyske premiumbilene, virker det nesten litt simpelt. Ja, en Volkswagen Touareg er også veldig mye mer påkostet på dashbord og øvrig interiør enn Explorer er. Her er vi mer på nivå med biler som VW Tiguan, Toyota RAV4 og Fords egen Kuga.

Så må vi heller ikke glemme prisen. Den norske importøren satser på et enkelt og oversiktlig modellutvalg: Explorer kommer i to utgaver, ST-Line og Platinium. ST-Line starter på 847.500 kroner, mens toppmodellen Platinium koster fra 864.500.

Dashbordet avslører at dette ikke er ment å skulle være noen eksklusiv bil. Kommer du fra ett av de tyske premiummerkene, vil du nok kanskje rynke litt på nesa over dette.

Egentlig ikke en konkurrent

Det er i utgangspunktet ikke særlig gunstig i forhold til endel ladbare konkurrenter: BMW X5 starter for eksempel på 841.200 kroner, Mercedes GLE på 818.000 kroner, mens Volvo XC90 nå er dyrere: Fra 921.000 kroner. Men alle disse er mindre biler, samtidig som man aldri skal se seg blind på startpris i denne klassen.

Det finnes knapt en eneste kunde som ikke har lagt til ekstrautstyr for minst 100.000 kroner på de tre nevnte, det blir fort mye mer enn det også. Explorer-utgavene er på sin side "ferdig" utstyrt og kommer med rause utstyrspakker standard.

Konklusjonen på akkurat dette, er nok også at Explorer egentlig ikke er en konkurrent til disse bilene. Den kommer som et klart alternativ til de andre SUV-ene i denne prisklassen. Den mangler noe av det disse har, men har til gjengjeld andre styrker.