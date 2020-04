Det melder flere svenske medier onsdag kveld.

Alsing skrev senest 25. mars et Instagram-innlegg hvor han opplyste at han satt i hjemmekarantene.

– Denne uken var det jeg som måtte ta mitt samfunnsansvar i disse koronatider, men jeg er tilbake neste uke, skrev han i innlegget.

Dødsfallet ble bekreftet av Alsing sin familie onsdag, skriver Expressen.

– Det er med stor sorg og et enormt savn vi er nødt til å melde at vår elskede Adam ikke er med oss lengre. Etter et par ukers kamp mot koronaviruset døde Adam på onsdag, sier familien.

Familien ønsker å takke personalet som behandlet 51-åringen på Södersykehuset i Stockholm. Alsing etterlater seg kone og to sønner.

51-åringen var en kjent radio- og tv-profil i Sverige, og har blant annet vært programleder for Big Brother, den svenske versjonen av Sinnasnekkeren og hatt sitt eget talkshow.

I 2005 dukket han opp på norske skjermer under den norsksvenske produksjonen av Big Brother. Programmet ledet han sammen med Brita Møystad Engseth.

Flere har reagert på Alsings dødsfall. Blant disse er den svenske artisten og TV-profilen Pernilla Wahlgren.

– Dette er ufattelig. Fine, glade, varme og omtenksomme Adam. Elsket av så mange. Vi er mange som sørger nå. Alle mine tanker går til familien, skriver Wahlgren.