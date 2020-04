I en infomelding fra arrangøren onsdag bekrefter de at vil få på plass en refusjonsordning.

Om russen vil få muligheten til å få hele beløpet igjen for billettene sine, eller kun et mindre beløp er ukjent.

De sier også at de i løpet av de siste ukene har samarbeidet med egen bank, Kulturrådet, Forbrukerrådet og Norske Konsertarrangører for å undersøke mulighetene.

Pengene igjen

Stavanger Aftenblad omtalte dette først.

– Vi har uansett konkludert at en form for refusjonsordning må være et av alternativene, og vi arbeider nå hardt med å komme i posisjon for at denne skal kunne bli så god som mulig for gjestene våre. Dette alternativet vil komme i tillegg til de tidligere presenterte alternativene, og man vil få mulighet til å omgjøre valget man allerede har tatt, skriver Landstreff.

Fra før av har fristen for russ med billett til arrangementet vært 01. mai. Den fristen er nå utsatt inntil videre.

Arrangøren sier også at det har blitt gitt full refusjon for 95 prosent av tilleggsproduktene som er solgt til årets avlyste arrangement, der de resterende fem prosentene får dette utbetalt via Ticketmaster.

Dette var ikke nok for russen

I etterkant av at det ble kjent at årets arrangemnt gikk i vasken på grunn av koronaviruset, kom arrangøren med en rekke alternativer som billettkjøperne kunne velge å bytte billetten inn i.

De ulike alternativene ble ikke godt mottatt av russen, og flere av arrangementene som russen ble tilbudt billetter til er allerede avlyst.

Av det russen med billett kunne velge mellom var billett til et slags Landstreff for årets russ neste år, to billetter til Elvefestivalen i Drammen, to sesongkort i Kongeparken eller en billett til festivalen Palmesus.

– Vi har fått mange konstruktive innspill og gode tilbakemeldinger fra dere. Vi har forståelse for at ikke alle opplevde alternativene vi kom med som gode nok, og det lytter vi til, skriver Landstreff Stavanger onsdag.

Arrangøren lover at det vil komme en ny oppdatering før den 4. mai.

– Vi er takknemlige for tålmodigheten og alle de positive og flotte meldingene vi har mottatt fra mange av våre gjester i denne vanskelige tiden, heter det.