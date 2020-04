Natos forsvarsministre møttes onsdag for å diskutere koronapandemien. I etterkant understreket Nato-sjef Jens Stoltenberg at sikkerhetsutfordringene ikke har blitt færre siden koronakrisen.

– Tvert imot. Potensielle rådgivere vil se etter måter å utnytte krisen på for å fremme sine egne interesser. Terroristgrupper kan ha blitt enda modigere, sa Stoltenberg på pressekonferansen.

Han viste til at sikkerhetssituasjonen i Afghanistan og Irak fortsatt er sårbar, og at russisk militæraktivitet fortsetter i like stor grad.

Stoltenberg uttalte at Natos arbeid også vil fortsette med uminsket styrke under pandemien.

– Nato årvåkne og klare til å svare til enhver trussel, sa Stoltenberg på pressekonferansen.

Mot desinformasjon

Kampen mot desinformasjon ble også et viktig tema under møtet.

Allerede på forhånd var dette noe som var løftet fram av Nato-sjef Jens Stoltenberg, og det ble også tatt opp av ministrene, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til NTB.

– Alle var inne på dette med desinformasjonskampanjer og påvirkningskampanjer. Noen er veldig opptatt av dette og har opplevd det i stort monn, og det må vi være oppmerksomme på, sier han.

– Det er blant annet snakk om forsøk på å så tvil om hvorvidt vestlige land er i stand til å takle krisen og hvorvidt et liberalt demokrati er riktig styresett i denne typen krise.

– Kan bli fatalt

Bakke-Jensen sier det ikke er konkrete eksempler på at Norge har opplevd dette, men understreker at det er viktig å ta fram den kritiske sansen når man leser nyheter om pandemien.

– Det er også viktig at vi opprettholder tilliten mellom innbyggerne og myndighetene i en krise. Det kan bli fatalt om man ikke stoler på helsemyndigheter og politiske myndigheter, sier forsvarsministeren, som mener vi klarer oss bra i Norge.

– Jeg synes vi er veldig flinke, og jeg har veldig sans for at vi har en fri offentlig samtale.