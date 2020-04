En stor undersøkelse Kantar har laget i 50 land viser at bekymringen for økonomien er økende.

Mest pessimistiske

Norge er blant de landene i Europa hvor folk tror det vil ta lang tid før økonomien bedrer seg.

Bare 13 prosent av de spurte i Norge tror på en rask økonomisk opptur etter at virus-situasjonen er over.

Undersøkelsen viser at nordmenn dermed er blant de mest pessimistiske i Europa, og at vi har liten tro på en snarlig opptur.

Faktisk er vi hakket mindre optimister enn folk i Spania og Italia, som er langt kraftigere rammet av Korona. Her svarer 15 prosent av de spurte at de tror på en rask økonomisk opptur.

Til sammenligning svarer 33 prosent av de spurte i USA og 58 prosent i Kina at de tror på en rask økonomisk opptur etter at virus-sitausjonen er over.

Mæland forstår usikkerheten

– Vi står nå i en situasjon vi aldri har vært i før. Vi ser rekordmange miste jobben og bli permittert, så jeg forstår at det gir stor utrygghet, sier Mæland.

Likevel er hun opptatt av at de ulike tiltakspakkene skal bidra til å begrense de økonomiske skadene.

– Stortinget har vedtatt flere tiltakspakker for å hjelpe bedrifter, enkeltpersoner, gründere og mennesker som nå kommer i en vanskelig situasjon, sier Mæland.

Største smell siden 30-tallet

Den globale økonomien ligger an til å gå på sin kraftigste smell siden depresjonen på 1930-tallet, advarte Det internasjonale pengefondet (IMF) i sitt økonomiske utsyn, som kom tirsdag.

De anslår at Norges bruttonasjonalprodukt vil krympe med 6,3 prosent i å og at arbeidsledigheten i Norge vil øke til 13 prosent i år, for så å falle igjen til 7 prosent neste år.

Yngre bekymret for økonomi

En annen undersøkelse som Kantar laget i Norge slutten av mars viste at 35 prosent var mest bekymret for egen helse, mens 32 prosent var mest bekymret for egen økonomi.

Blant de spurte mellom 30 og 44 år var hele 52 prosent mest bekymret for egen økonomi, mens 18 prosent var mest bekymret for egen helse.

– Hva vil du si til unge som ser mørkt på fremtiden nå?

– Dette går over. Dette skal vi komme oss gjennom. Ta en utdanning, og tro på fremtiden. Vi trenger at ungdom tror på fremtiden, men akkurat nå er det veldig vanskelig og det forstår jeg veldig godt, sier Mæland.