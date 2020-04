Koronareglene skaper hodebry: – Frykter klasseskille

Enkelte fotballklubber har trippet etter å komme i gang med organisert fotballaktivitet etter påske.

Norges Fotballforbund har utarbeidet egne Koronavettregler, i tråd med anbefalingene fra Helsedirektoratet.

Ullern er blant klubbene som har funnet løsninger, ved å organisere treningene gjennom en app og bruk av betalte trenere, i tillegg til foreldre.

– Vi føler at nøkkelen til å overholde retningslinjene ligger i selve forberedelsene, sier Magne Aarvik, sportslig leder i Ullern.

I Gneist tror styreformann Frank Gjøsund at klubber som klarer å drifte uten permitteringer, vil ha en klar fordel.

– De vil kunne hevde seg og gi et noe bedre tilbud. Hvis dette varer lenge, kan det være at det blir et klasseskille.

Nå oppfordrer Fotballforbundet, ved elitedirektør Lise Klaveness, at flere klubber starter opp igjen med organisert aktivitet.

Fotballen har laget et sett med egne regler for organisert aktivitet.

– Selvfølgelig oppleves det krevende for mange. Det kan ta lengre tid for noen, enn for andre. Her er vi nødt for å være fleksible for hverandre, men jeg mener det er verdt bryet.

– Hvorfor?

– Fotball er Norges viktigste fellesskapsarena. Når vi vet at det er stor grad av isolasjon fra å ikke være på skolen eller i barnehagen, er bevegelse en viktig faktor for barns trivsel.

Utfordrende for storklubb

I Gneist, som er en av Norges største idrettsklubber målt i antall medlemmer, har de ikke startet opp med fotballaktivitet enda.

– Vi har valgt å stenge treningene våre, enn så lenge. Hvis vi skal ha kontroll på alle, vil det være utfordrende for oss som klubb å ivareta sikkerheten knyttet til smittevern, sier Frank Gjøsund, styreformann i Gneist Fotball.

Totalt har fotballgruppen rundt tusen barn og unge som trener på ulike baner i Bergen.

Video: Slik løser Ullern restriksjonene:

– Når vi skal ha én voksen per fire barn, kan man regne på hvor mange voksne som skal være på plass.

Det sportslige apparatet i klubben er permittert.

– Da er det vanskelig å organisere treningene, sier Gjøsund.

Betalte trenere kan være en fordel

Norges Fotballforbund får mange henvendelser fra klubber som deler sine meninger om Koronavettreglene.

– Det spenner fra de klubbene som har vært veldig på, til klubber som opplever dette som et tungt og stort ansvar, forteller Lise Klaveness.

– Kan det bli klasseforskjell mellom klubber som har betalte trenere, og de som ikke har det?